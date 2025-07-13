3 alışkanlık karaciğeri bitiriyor: Bu besin riski artırıyor

Dengeli beslenin: Fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı protein kaynaklarını tercih edin.



İlaçları bilinçli kullanın: Ağrı kesici ve takviyeleri yalnızca doktor kontrolünde alın.



Fiziksel olarak aktif olun: Yürüyüş, koşu, yoga veya spor salonu gibi düzenli egzersiz alışkanlıkları edinin.



Yeterince su için: Günde 8-10 bardak su içerek toksinlerin atılmasına yardımcı olun.



Sigaradan uzak durun: Sigara, dolaylı yoldan da olsa karaciğere zarar veren toksinler içerir.

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