3 alışkanlık karaciğeri bitiriyor: Bu besin riski artırıyor
Hazır gıdalar, bilinçsiz ilaç kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı karaciğer sağlığını tehdit ediyor.
Modern yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen hazır ve işlenmiş gıdalar, karaciğer sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Uzmanlar, bisküvi, cips gibi abur cuburların yanı sıra reçetesiz ilaç kullanımı ve hareketsizliğin, karaciğer hastalıklarına zemin hazırladığını belirtiyor.
Karaciğer; toksinleri vücuttan atmak, besinleri depolamak ve metabolizmayı düzenlemek gibi hayati görevler üstleniyor. Ancak sağlıksız beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları, bu hayati organın zamanla işlevini yitirmesine neden olabiliyor.