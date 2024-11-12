3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde!

Bilim insanlarının 3 bin yıl önce nasıl mumyalandığını bilmediği Antik Mısır mumyasının gizemini X-ışınları ve 3D taramalarla gün yüzüne çıkardı. Yıllardır tabutun içine nasıl yerleştirildiği bilinmeyen mumyanın gizemi bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde! - 1

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Chicago’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde, bilim insanları 3 bin yıllık antik Mısır mumyası Lady Chenet-aa hakkında çığır açan bilgilere ulaştı.

Ünlü mumya, tek bir keten parçasına dahi dokunulmadan, yüksek teknolojili taramalar sayesinde ilk kez detaylıca incelendi. CT ve 3D taramalar kullanılarak, mumyanın lahitine nasıl yerleştirildiği ve mumyalama teknikleri gözler önüne serildi.

Lady Chenet-aa’nın tabutunun en dikkat çekici yönü, üzerinde herhangi bir dikiş veya açıklığın bulunmamasıydı. Bu durum, araştırmacıların yıllarca kalıntılara erişememesine neden olmuştu.

SAĞLIK HABERLERİ

3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde! - 2

NASIL YERLEŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak yeni yapılan taramalar, tabutun nemle yumuşatılarak esnek hale getirildiğini ve mumyanın çevresine kalıplandığını ortaya koydu. Bu sıradışı yöntem sayesinde, Mısır’da yaygın olarak kullanılan kartonaj işlemine gerek kalmadan cesedin tabuta yerleştirildiği anlaşıldı.

Mumyalayıcılar, bedenin dik durması için soluk borusuna dolgu eklerken, tabutun üstten altına doğru bir yarık açarak, sarılı bedeni içine yerleştirdi. Tabutun arka kısmı bağlandıktan sonra ise ayak kısmına eklenen ahşap bir panel, bedenin sabitlenmesini sağladı.

3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde! - 3

KAT KAT SARILMIŞ

Taramalar, Chenet-aa’nın 30’lu yaşlarının sonu veya 40’larının başında öldüğünü ve yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Müze araştırmacıları, bu detaylı mumyalama sürecinin onun elit bir sınıfa mensup olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Araştırmalar, Chenet-aa’nın kat kat değerli ketenlere sarıldığını ve özenle hazırlanmış kartonaj tabut içine yerleştirildiğini ortaya koydu.

3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde! - 4

MUMYALAMA TEKNİKLERİ

Diğer mumyalama tekniklerinden farklı olarak, Chenet-aa’nın iç organları Horus’un dört oğlunun balmumu heykelleriyle korunmuştu.

İnsan başlı Imsety karaciğeri, babun başlı Hapy akciğerleri, çakal başlı Duamutef mideyi ve şahin başlı Qebehsenuef ise bağırsakları koruyordu. Araştırmacılar, ayrıca kadının gözlerinin bozulmaması için yapay gözlerle değiştirildiğini keşfetti.

3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde! - 5

"SANAT OBJESİ DEĞİL, TARİHİ İNSANLAR"

Field Müzesi’nden Drake, bu tür bireysel arkeolojik çalışmaların nadir olduğunu belirterek, “Bu bulgular, o dönemde yaşayan insanların kim olduklarına dair önemli bilgiler sunuyor” dedi.

Müze yetkilileri, bu çalışmanın mumyaların yalnızca birer sanat objesi olmadığını, tarihsel kişilikler olduklarını göstermek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamlı çalışmanın, halkla paylaşılması için üç yıla kadar bir analiz süreci öngörülüyor.

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