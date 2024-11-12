3 bin yıllık mumyanın gizemini X-ray çözdü: Kullanılan teknik çağının ötesinde!
Bilim insanlarının 3 bin yıl önce nasıl mumyalandığını bilmediği Antik Mısır mumyasının gizemini X-ışınları ve 3D taramalarla gün yüzüne çıkardı. Yıllardır tabutun içine nasıl yerleştirildiği bilinmeyen mumyanın gizemi bilim insanlarını şaşkına çevirdi.
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Chicago’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde, bilim insanları 3 bin yıllık antik Mısır mumyası Lady Chenet-aa hakkında çığır açan bilgilere ulaştı.
Ünlü mumya, tek bir keten parçasına dahi dokunulmadan, yüksek teknolojili taramalar sayesinde ilk kez detaylıca incelendi. CT ve 3D taramalar kullanılarak, mumyanın lahitine nasıl yerleştirildiği ve mumyalama teknikleri gözler önüne serildi.
Lady Chenet-aa’nın tabutunun en dikkat çekici yönü, üzerinde herhangi bir dikiş veya açıklığın bulunmamasıydı. Bu durum, araştırmacıların yıllarca kalıntılara erişememesine neden olmuştu.