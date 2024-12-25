3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş

Çoğumuz genellikle mevsim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan burun akıntısı, öksürük ve genel halsizlik gibi yaygın belirtileri soğuk algınlığı veya gribin başka bir vakası olarak görmezden geliriz. Ancak belirtiler devam ederse veya kötüleşirse, kanser dahil çok daha kötü bir teşhis olasılığı göz ardı edilemez. Bu belirtileri erken fark etmek fark yaratabilir.