3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş

Kronik öksürük, istenmeyen kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, kalıcı yorgunluk ve yutma zorluğunu erken fark etmek, akciğer, boğaz ve kan kanserleri dahil olmak üzere olası kanserleri erken teşhis etmede çok önemli olabilir. Belirtiler üç haftadan uzun sürerse tıbbi tavsiye önerilir. Önleyici adımlar arasında sigarayı bırakmak, sağlıklı bir kiloyu korumak, alkolü sınırlamak, egzersiz yapmak ve rutin taramalar yer alır. Peki, soğuk algınlığı gerçekten kansere dönüşebilir mi?

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 1

Çoğumuz genellikle mevsim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan burun akıntısı, öksürük ve genel halsizlik gibi yaygın belirtileri soğuk algınlığı veya gribin başka bir vakası olarak görmezden geliriz. Ancak belirtiler devam ederse veya kötüleşirse, kanser dahil çok daha kötü bir teşhis olasılığı göz ardı edilemez. Bu belirtileri erken fark etmek fark yaratabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 2

1. KRONİK ÖKSÜRÜK

Üç haftadan uzun süren bir öksürük, özellikle de beraberinde kan, hırıltı veya hırıltılı bir ses geldiğinde, derhal dikkat gerektirir. Amerikan Kanser Derneği, açıklanamayan ve inatçı öksürüğün akciğer kanserinin erken evrelerinde en sık görülen semptomlardan biri olduğunu ileri sürmektedir.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 3

Boğaz ve yemek borusu kanserleri genellikle antibiyotiklere ve öksürük damlaları veya öksürük ilaçları gibi diğer tedavilere yanıt vermedikleri için bu şekilde ortaya çıkar.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 4

2. İSTENMEYEN KİLO KAYBI

Birkaç kilo istenmeyen kilo kaybı ilk başta zararsız görünse de, bir şeyin işareti olabilir. British Journal of General Practice'de yayınlanan bir araştırmaya göre, ani, açıklanamayan kilo kaybı genellikle mide, pankreas, yemek borusu ve akciğer kanserleriyle ilişkilendirilir. Bunun nedeni, kanserin kalori harcamasını hızlandırması ve iştahta değişiklik olmasa bile vücudun metabolik süreçlerini bozmasıdır.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 5

3. TEKRARLAYAN ENFEKSİYON VE ATEŞ

Sürekli hastalanıyorsanız ve tekrarlayan ateşler veya enfeksiyonlar kaptığınızı hissediyorsanız, bu bağışıklık sisteminizin hasar görmüş olabileceğinin bir işaretidir. Kan kanserleri, örneğin lösemi veya lenfoma, vücudun çalışan beyaz kan hücreleri üretme yeteneğine zarar verir, bu nedenle bireyin enfeksiyon geçirme olasılığı daha yüksek olur. Özellikle etiyolojisi bilinmeyen tekrarlayan hastalıkların daha fazla araştırmayı gerektirmesi önerilir.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 6

4. SÜREKLÜ YORGUNLUK

Hepimiz bazen yorgun hissederiz, ancak kanserle ilişkili yorgunluk farklıdır: derin, süreklidir ve dinlenmeyle düzelmez. Ulusal Kanser Enstitüsüne göre, lösemi, lenfoma ve hatta kolorektal kanser gibi kanserler bu aşırı yorgunluğa neden olabilir.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 7

Genellikle metabolizmadaki değişikliklerden ve bağışıklık sisteminin hastalığa verdiği tepkiden kaynaklanır. Günlük yaşamı bozan kronik yorgunluk asla göz ardı edilmemelidir.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 8

5. YUTMA GÜÇLÜĞÜ VE BOĞAZ AĞRISI

Geçici boğaz ağrısı veya yutma güçlüğü, özellikle yiyeceklerin yapıştığını hissediyorsanız, geçici bir rahatsızlıktan daha fazlası olabilir. Bu semptomlar genellikle boğaz, yemek borusu veya hatta tiroid kanserlerinden kaynaklanır. Erken teşhis çok önemlidir çünkü bu kanserler erken teşhis edilirse genellikle daha kolay tedavi edilebilir.

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 9

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Bu semptomlardan herhangi biri üç haftadan uzun sürerse veya kötüleşme belirtileri gösterirse, bir sağlık uzmanına danışma zamanıdır. Görüntüleme taramaları, biyopsiler veya kan testleri gibi rutin testler, kanser dahil olmak üzere ciddi durumları ekarte etmeye veya doğrulamaya yardımcı olur

3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 10

KANSERİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Her kanser önlenebilir olmasa da, yaşam tarzında proaktif adımlar atmak riskleri azaltmaya yardımcı olabilir:

  • Sigarayı bırakın: Tütün, akciğer, boğaz ve ağız kanserini içeren kanserlerin başlıca nedenlerinden biridir.
  • Sağlıklı Bir Kiloyu Koruyun: Aşırı kilo, pankreas, yemek borusu ve daha fazlasının çeşitli kanserleriyle bağlantılıdır.
  • Alkol Alımını Sınırlayın: Aşırı içki içmek karaciğer ve boğaz kanseri riskini artırır
  • Aktif yaşam tarzı: Düzenli egzersiz yapın: Düzenli hormon alımının bir sonucu olarak, bu birçok kanser riskini azaltır.
  • Rutin Testler: Mamografi, kolonoskopi ve Pap smear gibi hastalıklar için tarama, kanseri en erken evrede teşhis edebilir; dolayısıyla başarılı tedavi şansı daha yüksektir.
3 haftadan uzun sürüyorsa durum ciddi: Kanserin erken evre belirtisiymiş - 11

Birçok soğuk algınlığı paniğe neden olmadan geçebilir. Ancak belirli uyarı işaretleri vardır ve bunlara karşı dikkatli olmanız gerekir; semptomların erken tespiti, kötüleşen sonuç olasılığını azaltarak sağlığınızın kontrolünü ele almanızı sağlar.

DAHA FAZLA GÖSTER