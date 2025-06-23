3 süper gıda kansersavarmış: Vücuttaki iltihabı da azaltıyor
Günümüzde yoğun iş temposu, hazır gıda tüketiminin artması ve yaygın sağlık sorunları, sağlıklı beslenmenin önemini bir kez daha gündeme taşıyor. Uzmanlara göre, doğru gıdalar tercih edilerek birçok hastalığın, özellikle de kanser riskinin azaltılması mümkün.
Bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin kansere karşı koruyucu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Brokoli, içerdiği sülforafan bileşeniyle zararlı hücreleri hedef alıp etkisiz hale getirmeye yardımcı oluyor. Antioksidan yönünden zengin yaban mersini ise hücreleri koruyarak vücudu koruma altına alıyor. Domates ise likopen maddesiyle dikkat çekerken, pişirildiğinde likopen emiliminin arttığı ve bazı kanser risklerini azaltabileceği belirtiliyor.