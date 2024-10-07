30 dakika, 45 dakika, 60 dakika: İdeal yürüyüş süresi ne kadar olmalı?
Yapılması en kolay egzersizlerden biri yürümektir. Ayrıca pahalı spor salonu abonelikleri veya süslü ekipmanlar satın almak zorunda kalmadan formda kalmanın harika bir yoludur. Yürümek için ideal süre, kilo kaybı, zihinsel berraklık veya genel refahla ilgili olsun, kişisel hedeflerinize bağlıdır. Peki, en iyi sonuçlar için ne kadar süre yürümelisiniz?
KISA YÜRÜYÜŞLER: ENERJİ İÇİN HIZLI DESTEK
Zamanınız kısıtlıysa ancak yine de yürüyüşten faydalanmak istiyorsanız, 10 ila 15dakikalık kısa bir yürüyüş bile büyük bir etki yaratabilir. 10 dakikalık kısa bir yürüyüş bile enerjinizi artıracak, kan dolaşımınızı iyileştirecek ve uzun saatler oturduktan sonra rahatlamanıza yardımcı olacaktır.