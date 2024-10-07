30 dakika, 45 dakika, 60 dakika: İdeal yürüyüş süresi ne kadar olmalı?

45-60 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞLER: KİLO KAYBI İÇİN MÜKEMMEL ZAMAN

Uzun yürüyüşler kilo kaybı söz konusu olduğunda daha iyi sonuçlar verebilir. Yürüyüş, vücudunuzu 45 ila 60 dakika boyunca enerji için yağ depolarını kullanmaya zorladığı için etkili bir yağ yakma ve kilo yönetimi tekniğidir. Daha uzun süreler yürüdüğünüzde daha fazla kalori yakarsınız ve bu da sonunda daha belirgin kilo kaybına neden olabilir.