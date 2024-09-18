30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor
Saç derisinde oluşan kepek, en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Kepek oluşumunu tetikleyen pek çok etken bulunuyor. Saç derisini temiz tutmak ve kepek oluşumunu engellemek için doğal yöntemlere bir şans verebilirsiniz.
Kepek, saç dökülmesinden sonra en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Kuru ve yağlı saç derisinde oluşan kepekler son derece rahatsız edici olabiliyor. Egzama, sedef gibi cilt hastalıkları kepek oluşumunu tetikleyebiliyor.