30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Saç derisinde oluşan kepek, en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Kepek oluşumunu tetikleyen pek çok etken bulunuyor. Saç derisini temiz tutmak ve kepek oluşumunu engellemek için doğal yöntemlere bir şans verebilirsiniz.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 1

Kepek, saç dökülmesinden sonra en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Kuru ve yağlı saç derisinde oluşan kepekler son derece rahatsız edici olabiliyor. Egzama, sedef gibi cilt hastalıkları kepek oluşumunu tetikleyebiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 2

Stres, saç derisinin temiz tutulmaması, yanlış saç akım ürünlerinin kullanımı, nemsiz saç derisi de kepek oluşumunu tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 3

Kepek, saç derisindeki ölü hücrelerin pul pul dökülmesiyle oluşan beyaz veya sarımsı lekeler olarak tanımlanabilir. Normalde cilt hücreleri sürekli olarak yenilenir, ancak bazı durumlarda bu döngü hızlanır ve ölü hücreler birikir.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 4

Saç diplerindeki kepek sorununu engelleyen pek çok doğal yöntem bulunur. Hatta piyasada kepek önleyici pek çok ürün var. Ancak bu yöntemlerden önce mutlaka bir dermatologa danışmak gerekir.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 5

Saç derisindeki kepekle mücadele etmek ve saç derisini temiz tutmak için bu yöntemler iyi bir alternatif olabilir.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 6

KEPEK OLUŞUMUNU ENGELLEYEN DOĞAL YÖNTEMLER

ÇAY AĞACI YAĞI

Antifungal özellikleri sayesinde kepekle mücadelede etkilidir. Şampuanınıza birkaç damla ekleyebilir veya seyreltilmiş şekilde saç derinize masaj yapabilirsiniz.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 7

ALOE VERA

Aloe vera jeli, saç derisini yatıştırır ve nemlendirir. Saç derinize doğrudan uygulayıp 30 dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 8

ELMA SİRKESİ

Saç derisinin pH dengesini sağlamaya yardımcı olur. Su ile seyreltilmiş elma sirkesini saç derinize uygulayıp 15-20 dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 9

ZEYTİNYAĞI

Saç derisini nemlendirir ve pul pul dökülmeyi azaltır. Saç derinize masaj yaparak uygulayıp 30 dakika bekletebilirsiniz.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 10

BİBERİYE YAĞI

Kan dolaşımını artırarak saç derisinin sağlığını destekler. Bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak saç derinize uygulayabilirsiniz.

30 dakikada kepek sorununu çözen yöntem! Şampuanın içine eklemek yetiyor - 11

SARIMSAK

Antifungal özellikleri sayesinde kepeği azaltmaya yardımcı olabilir. Püre haline getirilmiş sarımsağı zeytinyağı ile karıştırarak uygulayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Doğal yöntemlerin etkisi kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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