imsakiye

30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri

Hepimiz "Sabah ilk iş olarak ılık su için, sizin için iyidir!" sözünü duymuşuzdur. Peki bu alışkanlığı 30 gün boyunca düzenli olarak uygularsanız vücudunuza gerçekte ne olur? Gerçekten işe yarıyor mu yoksa sadece bir efsane mi?

30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 1

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Asitlilik veya kabızlık çekiyorsanız, sabah çayınızı bir bardak ılık suyla değiştirmeyi deneyin ve farkı görün.

Ilık suyun en büyük faydalarından biri daha iyi sindirimdir. Sabahın erken saatlerinde ılık su içtiğinizde, yiyeceklerin daha hızlı parçalanmasına yardımcı olur ve sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar.

Ilık su, yiyecekleri bağırsaklarınızdan geçiren bağırsaklarınızın dalga hareketi olan peristalsis'i harekete geçirir. Sert yağları çözer ve yiyecekleri daha etkili bir şekilde sindirir, şişkinliği ve kabızlığı durdurur. Yemekten önce ılık su yudumlamak da besin emilimini artırır.


SAĞLIK HABERLERİ

30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 2

VÜCUDU TEMİZLER

Ilık suyu vücudunuzun doğal "temizleme sistemi" olarak düşünün. Kendinizi yavaş veya kabız hissediyorsanız, bu sizi birkaç hafta içinde daha hafif ve temiz hale getirebilecek kolay bir alışkanlıktır.

Terlemeyi teşvik ederek vücudun ter yoluyla toksinlerden kurtulmasını sağlar. Böbrek fonksiyonuna yardımcı olur ve atıkların atılmasını kolaylaştırır. Limonlu ılık su içmek karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir ve temizleme sürecini hızlandırabilir.


30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 3

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Ilık su içmek aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. Kilo vermeye çalışıyorsanız, şeker yüklü bir içecek yerine güne ılık suyla başlayın.
Vücut ısısını yükseltir ve bu da metabolizmayı hızlandırır. Ilık su bağırsaklardaki yağ depolarını parçalar ve birikmesini önler. Daha tok hissetmenizi sağlayarak gereksiz kalori alımını azaltır.


30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 4

CİLDİNİZİ BESLER

Pahalı cilt bakımını unutu. Nemlendirme, parlak bir cildin gerçek sırrıdır!

Ilık su kan dolaşımını artırır ve size doğal bir ışıltı verir. Toksinleri temizler, akne ve sivilceleri önler. Nemlendirilmiş cilt = daha az kırışıklık ve ince çizgi.


30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 5

ADET SANCILARINI HAFİFLETİR

Ilık su adet döneminde hayat kurtarıcıdır. Kasları gevşeterek kramp yoğunluğunu azaltır. Ilık su kan dolaşımını artırır, bu da şişkinliği ve ağrıyı hafifletebilir. Su tutulmasını önleyerek rahatsızlığı hafifletir.

Bir dahaki sefere kramp yaşadığınızda ağrı kesicileri bırakın ve bunun yerine ılık su için.


30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 6

STRES VE KAYGIYI YÖNETİR

Hiç neden sıcak bir içecek içmenin sizi bu kadar rahatlattığını merak ettiniz mi? Bunun bir açıklaması var

Parasempatik sinir sistemi, vücudunuza rahatlamasını söyleyen sıcak su tarafından uyarılır. Kortizolü (stres hormonu) azaltır ve kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlar. Yatmadan önce bir bardak ılık su uyku kalitenizi artırabilir.


30 gün boyunca 1 bardak ılık su içince ne olur? Sabahları tüketmenin bilinmeyen etkileri - 7

FAYDASINI ARTIRMAK İÇİN 1 DİLİM LİMON

Sabahları 30 gün boyunca ılık su içmek, daha iyi sindirimden parlak cilde ve gelişmiş metabolizmaya kadar birçok fayda sağlayabilir. Ekstra sağlık desteği için bir dilim limon veya birkaç damla bal eklemeyi deneyin.

DAHA FAZLA GÖSTER