30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor

Avokado, besin değeri çok güçlü olan meyveler arasında yer alıyor. Günlük beslenme rutininize bir avokado eklemek kalp sağlığını güçlendirmekten cilt parlaklığını artırmaya kadar çok çeşitli sağlık yararları sunar. Sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle dolu olan avokadolar sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda dengeli bir diyete mükemmel bir katkı sağlar. Peki, 30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince vücudunuza ne olur?

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 1

Avokado, besin kalitesi ve değeri yüksek olan birçok yemekle birlikte ya da içerisinde kullanılabilen, ana vatanı Orta Amerika kökenli olan yarı tropik bir bitkidir. Avokado meyvesinin ve yapraklarının rengi yeşildir. Avokadoda K vitamini, hücre büyümesine katkıda bulunan B9 vitamini, E vitamini, C vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B6 vitaminleri bulunur.

Her gün avokado tüketmek genel sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 2

1- KOLESTEROLÜ DENGELER, KALBİ KORUR

Avokadolar, özellikle oleik asit olmak üzere tekli doymamış yağların zengin bir kaynağıdır. Kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırarak kalp sağlığına yararlı nitelikleriyle tanınırlar. Genel olarak, olumlu bir lipit profili kalp hastalığı riskini azaltır.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 3

2- KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI OLUR

Kalori açısından yoğun olmasına rağmen avokadolar kilo yönetimi için faydalı olabilir. Avokadoların lif açısından zengin yapısı, kişinin daha uzun süre tok hissetmesini ve sağlıksız yiyecekleri atıştırmasını azaltır. Orta boy bir avokado, sindirime yardımcı olan ve bağırsak mikrobiyomunu koruyan 10 gram lif içerir.

Ayrıca, avokadolardaki sağlıklı yağlar, vücudunuzun gıda alımınızdan en fazlasını emmesini sağlamak için besinlerin emilimini artırır. Bu, aşırı yemeyi bile önleyebilir ve kalıcı bir kilo verme programıyla el ele gidebilir.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 4

3- CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Avokado, sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve E ve C gibi vitaminler açısından zengin olması sayesinde bir güzellik güçlendiricisidir. Bu besinler cildi nemlendirir, elastikiyetini artırır ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur.

Güçlü bir antioksidan olan E vitamini, oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur, kırışıklıklar ve ince çizgiler gibi yaşlanma belirtilerini azaltır. Bu arada, avokadolardaki biyotin güçlü ve parlak saçları destekleyerek kuruluğu ve kırılmayı önler. Avokadoları diyetinize dahil etmek veya topikal maske olarak kullanmak cildinizi parlak ve saçınızı beslenmiş hale getirebilir.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 5

4- SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Hem çözünür hem de çözünmeyen lif açısından zengin olan avokadolar sindirim sağlığı için harikadır.

Lif düzenli bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler ve bağırsağı sağlıklı tutar. Avokadolardaki çözünür lif ayrıca iyi bağırsak bakterileri için besin görevi görerek genel sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli olan dengeli bir mikrobiyomu destekler. Meyvenin ayrıca mideye iyi gelen kremsi bir dokusu vardır.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 6

5- GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Avokado, göz sağlığı için gerekli olan iki güçlü antioksidan olan lutein ve zeaksantin içerir. Bu karotenoidler zararlı mavi ışığı filtrelemeye ve gözleri uzun süreli ekran maruziyeti veya yaşlanmanın neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olur.

Avokadoların düzenli tüketimi, özellikle yaşlı yetişkinlerde makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltabilir.

Gece görüşünü destekleyen A vitamini içeriğiyle birleşen avokadolar, keskin görmeyi korumak için süper bir besindir.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 7

ANİ KAN ŞEKERİ ARTIŞINI ÖNLER

Avokado kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.

Avokado düşük glisemik indekse sahiptir ve rafine şeker içermez, bu da onları diyabet hastaları veya kan şekeri seviyelerini dengelemek isteyenler için ideal bir seçim haline getirir. Avokadolardaki lif ve sağlıklı yağlar, karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatarak kan şekerinde ani artışları önler.

Ayrıca, magnezyum ve potasyum da dahil olmak üzere meyvenin besin profili, diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan insülin işlevini destekler.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 8

7- KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR


Yüksek K vitamini, magnezyum ve potasyum seviyeleri sayesinde her gün bir avokado yemek kemik sağlığını destekleyebilir. K vitamini özellikle kemik mineralizasyonu ve kalsiyum emilimi için önemlidir.

vokadolarda bulunan bir diğer önemli besin olan magnezyum, kemik yoğunluğuna yardımcı olur ve osteoporoz gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Kalsiyum açısından zengin bir diyetle birlikte düzenli avokado tüketimi, daha güçlü kemiklere ve daha iyi eklem sağlığına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Avokado beyin fonksiyonlarını güçlendirir

Avokado, bol miktarda sağlıklı yağ, antioksidan ve folat içerdiği için beyni güçlendiren bir yiyecek olarak kabul edilir. Avokadodaki sağlıklı yağlar, normal beyin fonksiyonu için doğrudan gerekli olan vücuttaki iyi kan akışını korur.

Avokado, nörotransmitterleri düzenleyerek bilişsel gerileme ve hatta depresyon riskini azaltmaya yardımcı olan önemli bir besin olan folat içerir. Avokadoda bulunan E vitamini, beyni Alzheimer gibi çeşitli durumlarla ilişkili oksidatif hasardan korur.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 9

8- VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Kronik iltihap, kalp hastalığı, artrit ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın öncüsüdür. Avokadodaki karotenoidler ve tokoferoller gibi antioksidanlar ve fitokimyasallar güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Avokadoyu diyetinize dahil etmek, vücuttaki iltihap belirtilerini düşürmeye yardımcı olabilir, iltihaplı durumlarda rahatlama sağlar ve genel sağlığı destekler.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 10

9- BESİN EMİLİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Avokadonun benzersiz faydalarından biri, A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda çözünen besinlerin emilimini artırma yeteneğidir. Diğer yiyeceklerle tüketildiğinde, avokadodaki sağlıklı yağlar bu temel besinler için bir taşıyıcı görevi görerek vücudunuzun maksimum faydayı almasını sağlar.

Örneğin, araştırmalara göre, salataya avokado dilimleri eklemek sebzelerden karotenoidlerin emilimini 15 kata kadar artırır. Bu, avokadoyu besin açısından yoğun yemeklerle mükemmel bir eşleştirme yapar.

30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor - 11

10- YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Ayrıca, meyve mükemmel bir potasyum kaynağıdır ve dolayısıyla normal kan basıncını düzenler. Vücuttaki sodyum dengesizliği, avokadolar düzenli olarak tüketildiğinde yüksek tansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar riskini azaltabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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