30 gün boyunca her gün 1 avokado yiyince ne olur? Bu 10 etkisini çok az kişi biliyor

9- BESİN EMİLİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Avokadonun benzersiz faydalarından biri, A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda çözünen besinlerin emilimini artırma yeteneğidir. Diğer yiyeceklerle tüketildiğinde, avokadodaki sağlıklı yağlar bu temel besinler için bir taşıyıcı görevi görerek vücudunuzun maksimum faydayı almasını sağlar.

Örneğin, araştırmalara göre, salataya avokado dilimleri eklemek sebzelerden karotenoidlerin emilimini 15 kata kadar artırır. Bu, avokadoyu besin açısından yoğun yemeklerle mükemmel bir eşleştirme yapar.