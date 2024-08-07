30 yaş üstü kadınlar için olmazsa olmaz 10 süper besin

4- PAPAYA

Papaya, A ve C vitaminleri, lif ve antioksidanlar açısından zengin bir süper besindir. Sindirime yardımcı olur, bağışıklığı artırır ve sağlıklı bir cilt sağlar. Papaya'nın papain gibi enzimleri iltihabı azaltmaya ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Tatlı, tropikal tadı onu her diyete besleyici ve lezzetli bir katkı yapar.