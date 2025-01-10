300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu

14 eczacılık şirketinin işbirliği ile hayata geçirilen proje "tarihteki en büyük biyoteknoloji işbirliği" olarak tanımlanıyor.



50 bin kişiden alınan örneklerle gerçekleştirilen ön projede hastalıklara neden olduğu düşünülen onlarca protein tespit edildi.