300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu
İngiltere'de yüzbinlerce kişiden alınan kan örnekleri üzerinde görülmemiş boyutta testler gerçekleştirilecek. 15 yıldır toplanan örneklerin inceleneceği proje sayesinde birçok hastalık için teşhis ve tedavi geliştirilmesi mümkün olabilir.
İngiltere'de 15 yıldır devam eden Biobank projesi kapsamında, bilim insanları 300 bin kişiden alınan kan örnekleri üzerinde görülmemiş kapsamda testler yapmaya hazırlanıyor.
Genetik haritalandırma yöntemiyle birleştirilen tetkiklerle kan örneklerinde yıllar içinde proteinlerin, hastalıklar üzerine etkileri araştırılacak. Yeni teknoloji sayesinde 5 bin 400 proteinin takip edilebildiği ifade ediliyor.