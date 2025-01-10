300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu

İngiltere'de yüzbinlerce kişiden alınan kan örnekleri üzerinde görülmemiş boyutta testler gerçekleştirilecek. 15 yıldır toplanan örneklerin inceleneceği proje sayesinde birçok hastalık için teşhis ve tedavi geliştirilmesi mümkün olabilir.

300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu - 1

İngiltere'de 15 yıldır devam eden Biobank projesi kapsamında, bilim insanları 300 bin kişiden alınan kan örnekleri üzerinde görülmemiş kapsamda testler yapmaya hazırlanıyor.

Genetik haritalandırma yöntemiyle birleştirilen tetkiklerle kan örneklerinde yıllar içinde proteinlerin, hastalıklar üzerine etkileri araştırılacak. Yeni teknoloji sayesinde 5 bin 400 proteinin takip edilebildiği ifade ediliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu - 2

14 eczacılık şirketinin işbirliği ile hayata geçirilen proje "tarihteki en büyük biyoteknoloji işbirliği" olarak tanımlanıyor.

50 bin kişiden alınan örneklerle gerçekleştirilen ön projede hastalıklara neden olduğu düşünülen onlarca protein tespit edildi.

300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu - 3

Vücudun işlev görmesini sağlayan moleküler makineler olarak tanımlanan proteinlerin hastalık süreçlerindeki etkisinin tespiti kritik önem taşıyor.

Enflamasyona yol açan bazı proteinlerin depresyonu tetiklediği araştırmanın ön sonuçları arasında.

300 bin kişinin kanı incelenecek! Birçok hastalık için teşhis ve tedavi umudu - 4

"Define bulduk" yorumu yapan İngiliz uzmanlar proje sayesinde önümüzdeki yıllarda böbrek, karaciğer ve kemik kanserlerinin yanı sıra ALS gibi hastalıkların teşhis ve tedavisinde ilerleme kaydetmeyi umuyor.

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