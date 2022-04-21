31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı

İKİ FARKLI VARYANT İLE ENFEKTE OLDU

10 Ocak 2022'de, ilk testin pozitif çıkmasından sadece 20 gün sonra öksürük, ateş ve yorgunluk semptomları gösteren kadın başka bir PCR testi yaptı ve pozitif çıktı. Tüm genom dizilimi, hastanın iki farklı Covid-19 varyantı tarafından enfekte olduğunu gösterdi. İlk enfeksiyonu Delta varyantı ile, ikincisi ise daha bulaşıcı olduğu bilinen ve geçmiş enfeksiyonlardan ve aşılardan bağışıklıktan kaçabilen Omicron varyantı ile oldu.