31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı

İspanya'da bir sağlık çalışanı 21 gün arayla iki kez yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı. 31 yaşındaki kadının tam doz aşı olduğu, önce Delta, sonrasında Omicron varyantları ile enfekte olduğu açıklandı. Bilim insanları, bunun şimdiye kadar bilinen en kısa süreli yeniden enfeksiyon vakası olduğunu açıkladı. Omicron varyantının önceki enfeksiyonları alt etme yeteneğinin yüksek olduğunu belirten araştırmacılar, yeniden enfeksiyon vakalarının artmasının beklendiği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 14:51

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 1

insanlarının bildirdiğine göre, İspanya'da 31 yaşındaki bir kadın, 21 gün içinde iki kez Covid-19’a yakalandı.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 2

OMİVRON VARYANTI YAKIN ZAMANLI ENFEKSİYONDAN KAÇABİLİYOR

İspanya'daki araştırmacılar, Aralık 2021'de yılbaşında birkaç gün önce ve tekrar Ocak 2022'de pozitif test edilen sağlık çalışanı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Vaka, varyantının yakın geçmişteki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklıktan bile kurtulabileceğini kanıtladı.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 3

Tam aşıları olan ve 12 gün önce bir doz güçlendirici aşı olan kadın, 20 Aralık'ta işyerinde bir PCR personel tarama testinde pozitif çıktı. Herhangi bir semptom geliştirmedi ve işe dönmeden önce 10 gün kendini izole etti.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 4

İKİ FARKLI VARYANT İLE ENFEKTE OLDU

10 Ocak 2022'de, ilk testin pozitif çıkmasından sadece 20 gün sonra öksürük, ateş ve yorgunluk semptomları gösteren kadın başka bir PCR testi yaptı ve pozitif çıktı. Tüm genom dizilimi, hastanın iki farklı Covid-19 varyantı tarafından enfekte olduğunu gösterdi. İlk enfeksiyonu Delta varyantı ile, ikincisi ise daha bulaşıcı olduğu bilinen ve geçmiş enfeksiyonlardan ve aşılardan bağışıklıktan kaçabilen Omicron varyantı ile oldu.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 5

Tarragona'daki Institut Català de la Salut'tan ve çalışmanın yazarlarından biri olan Dr Gemma Recio, “Bu vaka, Omicron varyantının, diğer varyantlarla doğal bir enfeksiyondan veya aşılardan elde edilen önceki bağışıklıktan kaçma potansiyelini vurgulamaktadır” diye konuştu.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 6

İngiltere’de yer alan East Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Paul Hunter, “Bu vaka özellikle şaşırtıcı değil, ancak enfeksiyonlar arasındaki boşluk çok  kısa. Daha önce yeniden enfeksiyonların birkaç ay arayla medyada gelebileceğini biliyorduk. Omicron varyantı, kaçış mutasyonları ile yeniden enfeksiyon olasılığını daha da artırdı” değerlendirmesini yaptı.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 7

YENİDEN ENFEKSİYON RİSKİ ARTTI

Diğer taraftan, çalışmanın yazarları artık Omicron baskın varyant olduğundan, yeniden yeniden enfeksiyon vakalarının daha sık görülebileceğini açıkladı. Daha önce bilim insanları, Covid-19 endemik bir aşamaya girerken, yeniden enfeksiyonların üç ay ile beş yıl arasında ortaya çıkacağını tahmin etmişti.

31 yaşındaki aşılı sağlık çalışanı 21 gün arayla Covid-19'a yakalandı: Bilim insanlarından yeniden enfekte vakalarda artış uyarısı - 8

Hunter, "Yeni varyantlar olmasa bile özellikle kış aylarında daha fazla enfeksiyon dalgası bekleyebiliriz. Neyse ki kanıtlar, şiddetli hastalığa karşı bağışıklığın enfeksiyona güçlendiğini gösteriyor. Bu nedenle, yeniden enfeksiyonlar uzun yıllar oluşmaya devam edecek olsa da, zamanla daha az ciddi hastalık ve ölüm göreceğiz” dedi.

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