32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı
32 yaşındaki doktor sosyal medya hesabından günde 8 yani haftada 56 yumurta yediğini paylaştı. Dr. Sermed Mezher, haftada 56 yumurta yemesinin ilginç nedenini açıkladı.
TikTok'ta 294 bin takipçisi bulunan 32 yaşındaki aile hekimi ve sosyal medya fenomeni Dr. Sermed Mezher, kaslı vücudunu korumak için uyguladığı sıra dışı diyeti açıkladı. Haftada 56 yumurta tükettiğini belirten Dr. Mezher, her gün kahvaltıda 8 yumurta beyazı ve 1 yumurta sarısından oluşan omlet yiyor.