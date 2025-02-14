32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı

Kas kütlesini korumak için bu beslenme düzenini benimsediğini söyleyen Mezher, yumurtanın yağ oranından kaçındığı için sadece beyaz kısımlarını tükettiğini, ancak D, A ve B12 vitaminlerini almak için her gün bir adet sarıyı da diyetine eklediğini ifade etti.





