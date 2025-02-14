32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı

32 yaşındaki doktor sosyal medya hesabından günde 8 yani haftada 56 yumurta yediğini paylaştı. Dr. Sermed Mezher, haftada 56 yumurta yemesinin ilginç nedenini açıkladı.

32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı - 1

TikTok'ta 294 bin takipçisi bulunan 32 yaşındaki aile hekimi ve sosyal medya fenomeni Dr. Sermed Mezher, kaslı vücudunu korumak için uyguladığı sıra dışı diyeti açıkladı. Haftada 56 yumurta tükettiğini belirten Dr. Mezher, her gün kahvaltıda 8 yumurta beyazı ve 1 yumurta sarısından oluşan omlet yiyor.


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32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı - 2

Kas kütlesini korumak için bu beslenme düzenini benimsediğini söyleyen Mezher, yumurtanın yağ oranından kaçındığı için sadece beyaz kısımlarını tükettiğini, ancak D, A ve B12 vitaminlerini almak için her gün bir adet sarıyı da diyetine eklediğini ifade etti.


32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı - 3

Günlük rutini sabah 5'te uyanarak başlayan Dr. Mezher, kahvaltıdan sonra spor salonuna gidiyor. 50 gramdan fazla protein içeren omleti, gün boyu ihtiyaç duyduğu proteini karşılıyor.

Öğle yemeklerinde tavuk, akşam yemeklerinde ise dana salatası veya patatesli somon çorbası tüketiyor. Protein tozu olarak ise standart ürünler yerine daha yüksek protein içeren izole peynir altı suyu proteinini tercih ediyor.


32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı - 4

“Kas koruma aşamasındayım, bu yüzden ne kilo vermeye çalışıyorum ne de kas yapmaya. Ancak herkesin benim gibi bir diyet uygulamasını tavsiye etmem, çünkü yorunlarımı desteklemek için ağır antrenman yapıyorum” diyor.


32 yaşındaki doktor haftada 56 yumurta yiyor: Sıra dışı diyetin nedenini açıkladı - 5

Dr. Mezher'in bu beslenme düzeni, Japonya’da yaşayan fitness tutkunu Joseph Everett'i hatırlattı. Everett, günlük 30 yumurta tüketerek kas kütlesini 6 kg artırmış ve kan yağını azaltmıştı.

Yumurtanın kolesterol üzerindeki etkileri uzun süre tartışılsa da yeni araştırmalar, dengeli bir beslenme ile günlük yumurta tüketiminin kalp hastalığı riskini artırmayabileceğini gösteriyor.

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