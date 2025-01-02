37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti

DOKTOR 2 ÖNEMLİ BELİRTİYE DİKKAT ÇEKTİ

Good Morning America'ya konuşan Dr. o anları şöyle aktardı:



"Kadın doğum alanında bir geçmişim var, hamileliğin haftalarına göre boyutu tanımlıyoruz ve ben de bu görüntülerde kendimde bir kitle gördüm. 2 hafta içinde vücudumda bu kitlenin hızla büyüdüğünü fark ettim. Bu kadar hızlı büyüyen kitlenin iyi huylu olma ihtimali yok. Önce kitlelerin konumu nedeniyle yumurtalık kanseri olduğumu düşündüm. Eylül 2022'de yumurtalıklarına, rahmine, omentuma, apandisite ve karın bölgesine yayılan kitleleri çıkarmak için ameliyat oldum.