4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklara karşı vücudunu korumak isteyen herkes soluğu aktar alıyor. Amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeğinin birleştirilmesiyle oluşan "Amber çiçeği çayı" bağışıklığı güçlendiren en kuvvetli bitki çaylarından. Üst solunum yolları enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olan ve vücudu güçlendiren bu çay, hastalıkların dermanı oluyor.

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 1

Sonbahar aylarının gelmesiyle beraber özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşerken, uzmanlar bağışıklık sisteminin korunmasında 4 karışımdan oluşan "Amber çiçeği çay karışımı" tavsiye ediyor.

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4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 2

Mevsim geçişlerinde tavsiye edilen, amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeğinin birleştirilmesiyle oluşan "Amber çiçeği çay karışımı" bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle de dikkat çekiyor.

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 3

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Havaların soğumasıyla birlikte sıklıkla tüketilmeye başlayan bitki çayları, bağışıklığı güçlendiriyor. Amber çiçeği, etkili bağışıklık sistemi güçlendiricilerden bir tanesi. Amber çiçeği, etkili bağışıklık sistemi güçlendiricilerden bir tanesi olmakla beraber üst solunum yolu rahatsızlıklarında çok etkilidir.

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 4


Bağışıklığı güçlendirmek, iltihaplanmayı engellemek, üst solunum yolunda oluşabilecek bütün o bademcik rahatsızlıklarıdır, solunum rahatsızlıklarıdır, üst solunum yolundaki en büyük sorunlardan bir tanesi burun deliklerinin hava almamasıdır, bu tarz durumlarda kullanılabilecek en etkili bir karışım.

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 5

Amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeği. Bu dört bitkinin karışımıyla elde edilecek çayın yediden yetmişe bütün yaş gruplarında kullanılabilir.

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 6

BAL VE PEKMEZLE TATLANDIRILABİLİR

Uzmanlar bunların hepsini eşit miktarda karıştırılması gerektiğini öneriyor. Yani 50 gram amber çiçeği, 50 gram ebe gümeci, 50 gram hatmi ve 50 gram ekinezyanın granül şeklinde hafif bir karıştırılmasıyla elde edilecek çayı yediden yetmişe herkes kullanabilir

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 7

Bu çayı demleme usulü yapmak gerek, yaklaşık 5-6 dakika kadar demlemeniz yeterli. Bal veya pekmezle tatlandırabilirsiniz.

4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor - 8

UYARI! Kışın tüketilen bitki çayları vücudu hastalıklardan korumak için yardımcı olabilir. Ancak kronik hastalığınız, gebelik durumunuz ya da düzenli kullanmakta olduğunuz ilaç varsa bitkisel çayları tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın. Bilinçsiz tükettiğiniz çaylar herhangi bir sağlık problemi yaşamanıza neden olabilir.

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