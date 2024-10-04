4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor

UYARI! Kışın tüketilen bitki çayları vücudu hastalıklardan korumak için yardımcı olabilir. Ancak kronik hastalığınız, gebelik durumunuz ya da düzenli kullanmakta olduğunuz ilaç varsa bitkisel çayları tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın. Bilinçsiz tükettiğiniz çaylar herhangi bir sağlık problemi yaşamanıza neden olabilir.