4 malzemeli bağışıklık güçlendirici: 1 bardak içen hastalık nedir bilmiyor
Sonbaharın gelmesiyle birlikte bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklara karşı vücudunu korumak isteyen herkes soluğu aktar alıyor. Amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeğinin birleştirilmesiyle oluşan "Amber çiçeği çayı" bağışıklığı güçlendiren en kuvvetli bitki çaylarından. Üst solunum yolları enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olan ve vücudu güçlendiren bu çay, hastalıkların dermanı oluyor.
Sonbahar aylarının gelmesiyle beraber özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşerken, uzmanlar bağışıklık sisteminin korunmasında 4 karışımdan oluşan "Amber çiçeği çay karışımı" tavsiye ediyor.