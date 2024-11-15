40 gün boyunca tüketilmesi öneriliyor: Çağın hastalığı olan karaciğer yağlanmasını bitiriyor

Kudret narı, Momordica charantia bilimsel adıyla bilinen ve halk arasında "bitter melon" ya da "karasakız" olarak da adlandırılan bir bitkidir. Genellikle tropikal bölgelerde yetişir ve geleneksel tıpta pek çok farklı rahatsızlık için kullanılır. Kudret narı, özellikle antioksidan, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenler içerir.