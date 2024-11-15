40 gün boyunca tüketilmesi öneriliyor: Çağın hastalığı olan karaciğer yağlanmasını bitiriyor
Anavatanı tropikal iklime sahip Afrika, Amazon havzası Hindistan ve Karayip Adaları olan kudret narı, demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminlerine dair zengin bir içeriğe sahip. Ana etkisi vücudumuza giren enfeksiyon etkenlerini öldürmek olan doğal öldürücü kudret narı hücrelerimizi harekete geçirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İşte kudret narının faydaları....
Kudret narı, Momordica charantia bilimsel adıyla bilinen ve halk arasında "bitter melon" ya da "karasakız" olarak da adlandırılan bir bitkidir. Genellikle tropikal bölgelerde yetişir ve geleneksel tıpta pek çok farklı rahatsızlık için kullanılır. Kudret narı, özellikle antioksidan, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenler içerir.