40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu

"ÇOK BÜYÜK VE KALICI BİR SORUN

Çalışmanın yazarları, 2022'den 2050'ye kadar antimikrobiyal direnç nedeniyle ölümlerde yaklaşık %70'lik bir artış öngörüyor. Ölüm artış oranı en yüksek risk grubu ise yaşlılar. AMR olarak da bilinen bu tür direnç, bakteri ve mantar gibi mikropların mevcut ilaçlarla öldürülmesini zorlaştıracak şekilde evrimleşmesiyle ortaya çıkıyor. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü ve çalışmanın kıdemli yazarı Christopher J. L. Murray, "Bu büyük bir sorun ve kalıcı olacak" diyor.