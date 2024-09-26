40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu

Son araştırmalar antibiyotik ve gereksiz ilaç kullanımıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre antibiyotik direnci nedeniyle 25 yıl içinde 40 milyon insan hayatını kaybedebilir.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 1

Doktora gittiğinizde yaygın olarak reçete edilen antibiyotikler vücuttaki tüm bakteri hızlıca öldürmek konusunda oldukça başarılı. Ancak gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımı vücudunuz için sandığınızdan daha zararlı olabilir.

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40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 2

Araştırmacılar, 1900-2021 yılları arasında her yıl bir milyondan fazla insanın ilaca dirençli enfeksiyonlardan dolayı öldüğünü tespit etti.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 3

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre, bu durumun 25 yıl gibi kısa bir sürede 40 milyon insanı öldürmesi bekleniyor.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 4

Bakteriyel antimikrobiyal direnç (AMR), bakterilerin bir zamanlar kendileri için ölümcül olan ilaçlara karşı hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde evrimleşmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, zatürre, idrar yolu enfeksiyonları ve ishal gibi yaygın hastalıkların daha ölümcül hale gelmesi anlamına geliyor.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 5

Uzmanlar, antibiyotiklerin yaygın kullanımı nedeniyle giderek daha fazla sayıda bakteri çeşidinin dirençli hale geldiğini açıkladı.

Ekip, en sorunlu bakterilere karşı yeni antibiyotikler geliştirilirse 2050 yılına kadar 11 milyon ölümün önlenebileceğini de sözlerine ekledi.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 6

"ÇOK BÜYÜK VE KALICI BİR SORUN

Çalışmanın yazarları, 2022'den 2050'ye kadar antimikrobiyal direnç nedeniyle ölümlerde yaklaşık %70'lik bir artış öngörüyor. Ölüm artış oranı en yüksek risk grubu ise yaşlılar. AMR olarak da bilinen bu tür direnç, bakteri ve mantar gibi mikropların mevcut ilaçlarla öldürülmesini zorlaştıracak şekilde evrimleşmesiyle ortaya çıkıyor. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü ve çalışmanın kıdemli yazarı Christopher J. L. Murray, "Bu büyük bir sorun ve kalıcı olacak" diyor.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 7

Araştırmacılar, antimikrobiyal direnci onlarca yıldır bir halk sağlığı endişesi olarak nitelendirdiler, ancak Küresel Antimikrobiyal Direnç Araştırma Projesi'nin bir parçası olarak büyük bir araştırmacı ekibi tarafından yürütülen bu çalışma, dünya çapında ve zaman içinde AMR eğilimlerini analiz eden ilk analiz.

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 8

YAN ETKİLER ANLATILMALI

Harvard Tıp Fakültesi'nde birincil bakım doktoru ve tıp doçenti olan Ishani Ganguli, ihtiyaç duyulmadığında antibiyotiği reçeteye yazmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan bir diğer isim. Ganguli durumu şöyle ayrıntılandırıyor:

40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu - 9

Bir kopukluk varsa ve hastanız gerçekten bir antibiyotik istiyorsa... Ve ben de bunun bu durumda hastama yardımcı olacağını düşünmüyorsam, antibiyotiğin ona ishal ve mantar enfeksiyonları gibi yan etkilere neden olacağını anlatma yoluna giderim.

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