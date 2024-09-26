40 milyon kişi ölebilir! Dünyayı tehdit ediyor, iyileşme umudu risk oldu
Son araştırmalar antibiyotik ve gereksiz ilaç kullanımıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre antibiyotik direnci nedeniyle 25 yıl içinde 40 milyon insan hayatını kaybedebilir.
Doktora gittiğinizde yaygın olarak reçete edilen antibiyotikler vücuttaki tüm bakteri hızlıca öldürmek konusunda oldukça başarılı. Ancak gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımı vücudunuz için sandığınızdan daha zararlı olabilir.