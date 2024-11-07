40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin
Kadınların vücutları yaşam boyunca pek çok değişime uğrar. Özellikle 40 yaş sonrasında bazı belirtileri ciddiye almak genel sağlığı korumak adına önemlidir. Çünkü hafife aldığınız bu belirtiler bazı ciddi hastalıkların habercisi olabilir. İşte 40 yaş üstü kadınların görmezden gelmemesi gereken 5 belirti
Kadınların vücutları yaşamları boyunca birçok büyük değişiklikten geçer. Adet döngüsünün başlangıcı kadın vücudundaki büyük değişikliklerden birini işaret ederken, aynı döngünün sonunda da menopoz gerçekleşir.