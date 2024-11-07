40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin

MİGREN

Migrenler, perimenopoz ve menopoz döneminde hormonal dalgalanmalar nedeniyle 40 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır. Bunun arkasındaki en büyük neden hormonal değişikliklerdir. Östrojen ve progesteron seviyeleri perimenopoz sırasında dalgalanır ve bu da migrenleri tetikleyebilir. Adet migrenleri daha şiddetli, daha uzun ve daha olası olabilir.



Sıcak basması, gece terlemeleri, kötü uyku, stres ve kaygı gibi menopozun diğer semptomları da migreni tetikleyebilir. Migrenler genellikle ergenlikte başlar, 40'lı yaşlarda zirveye ulaşır ve bundan sonra daha az sorun haline gelir. Migrene katkıda neden olabilecek diğer faktörler arasında zihinsel veya fiziksel düzeyde gerginlik, parlak ışıklar, susuzluk ve kan akışını etkileyen ilaçlar bulunur.