40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin

Kadınların vücutları yaşam boyunca pek çok değişime uğrar. Özellikle 40 yaş sonrasında bazı belirtileri ciddiye almak genel sağlığı korumak adına önemlidir. Çünkü hafife aldığınız bu belirtiler bazı ciddi hastalıkların habercisi olabilir. İşte 40 yaş üstü kadınların görmezden gelmemesi gereken 5 belirti

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 1

Kadınların vücutları yaşamları boyunca birçok büyük değişiklikten geçer. Adet döngüsünün başlangıcı kadın vücudundaki büyük değişikliklerden birini işaret ederken, aynı döngünün sonunda da menopoz gerçekleşir.

SAĞLIK HABERLERİ

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 2

Menopoza kadar geçen yıllar, yani perimenopoz, çoğu kadının yaşam tarzlarını iyi etkileyen vücutlarında değişiklikler yaşadığı yıllardır. Menopozu başlatan perimenopoz, kadınlarda üreme yıllarının sonunu işaret eder. Bu süre zarfında, bir kadının yumurtalıkları yumurta üretmeyi bırakır ve östrojen ve progesteron gibi hormonklarda bir düşüş olur.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 3

Bu değişiklik tamamen normal bir yaşlanma süreci olsa da, hormonların azalması kadın sağlığı, özellikle de kardiyovasküler sağlık üzerinde sistemik bir etki bırakır. Östrojenin kalbe koruyucu bir faydası vardır ve kaybı yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve kilo alımı gibi kalp sağlığı için belirli risk faktörlerinden bazılarını etkileyebilir.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 4

Kalp hastalığından obeziteye ve kemik sağlığına kadar, kadınların vücutları menopozun izlerini göstermeye başlar ve bunlara dikkat etmek önemlidir. Kalp hastalığı kadınlarda önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve risk yaşla birlikte artmaya devam eder. Bu nedenle, mevcut veya gelecekteki kalp krizi ve felç riskini gösterebilecek kırmızı bayrakların farkında olmak önemlidir.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 5

Her ikisi için de riskinizi azaltmak, içgüdülerinize güvenmeyi de gerektirir. Ek olarak, araştırmalar, anneleri veya kız kardeşleri gibi yakın bir aile üyesinin 65 yaşından önce kalp hastalığı geçirmesi durumunda kadınların kalp hastalığı riskinin yüksek olduğunu gösterdiğinden, aile sağlık geçmişinizi bilmek önemlidir.


40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 6

40 yaşını geçtikten ve/veya perimenopozdan geçtikten sonra dikkat edilmesi gereken 5 yaygın belirti.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 7

KRONİK YORGUNLUK

40 yaş üstü kadınlarda kronik yorgunluk diğer semptomlardan daha yaygındır. Perimenopoz ve menopoz ve bu dönemdeki hormonal değişiklikler doğrudan sürekli yorgunluk durumuna katkıda bulunurken, diğer semptomlar da bunu tetikleyebilir.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 8

Vücudun yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı veya kırmızı kan hücrelerinin düzgün çalışmadığı bir durum olan anemi, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda yorgunluğun yaygın bir nedenidir. Ayrıca, yaygın ağrı, uykusuzluk ve yorgunluğa neden olan bir durum olan fibromiyalji, 3,7 milyondan fazla Amerikalıyı etkiler ve bunların büyük çoğunluğu 40-75 yaş aralığındaki kadınlardan oluşur. Bu temel vitaminin eksikliği kronik yorgunluk sendromuna neden olabilir.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 9

SICAK BASMALARI

Çoğu kadın 40'lı yaşlarında perimenopoza girer ve bazıları bu dönemde sıcak basmaları ve gece terlemeleri yaşar. Sıcak basmaları genellikle bir kadının son adet döneminden önce başlar ve kadınların %80'inde 2 yıl veya daha az sürer. Çoğu kadın menopozdan sonra 4-10 yıl boyunca sıcak basmaları yaşamaya devam eder, ancak daha az sıklıkta ve şiddetli hale gelirler.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 10

Sıcak basmaları, terleme ve kızarmış cilt ile birlikte vücut ısısında ani bir artış gibi hissedilir. Ayrıca kalp çarpıntısına, baş dönmesine ve gece terlemelerine de neden olabilirler. Sıcak basması, değişen hormon seviyeleri, özellikle östrojenin azalması nedeniyle oluşur. Vücut sıcaklığını düzenleyen hipotalamus, sıcaklık değişikliklerine karşı daha hassas hale gelir ve vücudu soğutmak için sıcak basmasını tetikler. Menopoza giren tüm kadınlar sıcak basması yaşamaz ve risk faktörleri net değildir. Ancak, riski artırabilecek bazı faktörler arasında sigara içmek, obezite ve genetik faktörler bulunur.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 11

DEPRESYON

Depresyon, özellikle perimenopoz ve menopoz sırasında 40 yaş üstü kadınları etkileyebilen yaygın bir durumdur. 40 yaş üstü kadınlarda depresyon belirtileri arasında üzüntü, umutsuzluk, utanç ve çaresizlik yer alabilir. Ayrıca öfke ve sinirlilik, aktivitelere ilgi kaybı, çok fazla veya çok az uyuma, kilo dalgalanmaları, anksiyete, intihar düşünceleri, kendinden nefret etme, konsantre olma zorluğu ve cinsel ilginin azalması da depresyonun göstergesidir.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 12

NEFES DARLIĞI

40 yaş üstü kadınlarda kronik nefes darlığının birçok nedeni olabilir. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp yetmezliği, anormal kalp ritimleri gibi kalp rahatsızlıkları 40 yaş üstü kadınlarda bu rahatsızlığın gelişmesine katkıda bulunabilir. Obezite, kötü sağlık, kondisyon kaybı, interstisyel akciğer hastalığı, plevral efüzyon, kanser veya nöromüsküler rahatsızlıklar ve kardiyak amiloidoz (kalpte amiloid proteinlerinin birikerek sertlik ve basınca neden olduğu bir rahatsızlık) gibi diğer rahatsızlıklar da kronik nefes darlığına neden olan faktörlerdir.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 13

MİGREN

Migrenler, perimenopoz ve menopoz döneminde hormonal dalgalanmalar nedeniyle 40 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır. Bunun arkasındaki en büyük neden hormonal değişikliklerdir. Östrojen ve progesteron seviyeleri perimenopoz sırasında dalgalanır ve bu da migrenleri tetikleyebilir. Adet migrenleri daha şiddetli, daha uzun ve daha olası olabilir.

Sıcak basması, gece terlemeleri, kötü uyku, stres ve kaygı gibi menopozun diğer semptomları da migreni tetikleyebilir. Migrenler genellikle ergenlikte başlar, 40'lı yaşlarda zirveye ulaşır ve bundan sonra daha az sorun haline gelir. Migrene katkıda neden olabilecek diğer faktörler arasında zihinsel veya fiziksel düzeyde gerginlik, parlak ışıklar, susuzluk ve kan akışını etkileyen ilaçlar bulunur.

40 yaş üstü kadınlar için bu 5 belirti hayatı önem taşıyor: Sakın görmezden gelmeyin - 14

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER