40 yaşından sonra tüm erkeklerin tüketmesi gereken 6 vitamin
Erkekler yaşlandıkça, beslenme gereksinimleri değişir ve belirli vitaminler sağlıklı kalmak için giderek daha önemli hale gelir. 40 yaşından sonra, erkekler vücutlarının ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için diyetlerine ve takviye alımına dikkat etmelidir. İşte erkeklerin 40 yaşından sonra tüketmesi gereken hayati vitaminler ve bunları günlük rutinlerine dahil etmenin en iyi yolları.
D VİTAMİNİ
- Kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını iyileştirir.
- Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir.
- Kalp hastalığı ve bazı maligniteler gibi kronik hastalık riskini azaltır.
Güneş kremi kullanmadan haftada birkaç kez 15-30 dakika güneşte kalın.