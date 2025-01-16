40 yaşından sonra tüm erkeklerin tüketmesi gereken 6 vitamin

KALSİYUM

Güçlü kemik ve dişler için önemlidir.

Kas fonksiyonunu ve sinir iletimini destekler.



Nasıl Alınır:



Gıda kaynakları arasında süt ürünleri (süt, peynir ve yoğurt), yapraklı yeşil sebzeler (kara lahana ve brokoli) ve güçlendirilmiş bitki bazlı sütler bulunur.



