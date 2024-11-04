41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor
Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Güçlü bağışıklık üzerinde etkili olan mesir macunu Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28'inci ürünü oldu.
Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldı.