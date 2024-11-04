41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor

Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Güçlü bağışıklık üzerinde etkili olan mesir macunu Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28'inci ürünü oldu.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 1

Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldı.

SAĞLIK HABERLERİ

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 2

Mesir Macunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28'inci ürünü oldu. Karar, kentte sevinç yarattı.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 3

"AB'YE ÜYE BÜTÜNLERDE, BU TESCİL YAYINLANACAK"

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Manisa macunumuzla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Lisesi'ne girmiştik, 2018 yılında da coğrafi işaretini almıştık ve tescillemiştik. Bugün itibarıyla de Avrupa Birliği coğrafi tescilini almış bulunmaktayız. Bu tescilimizin Manisa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Derneğimiz ve Türk Patent Enstitüsü'nün 2 yıllık ortak çalışma sürecinden sonra 20 Ekim'de, Brüksel'de Avrupa Birliği coğrafi işaret alarak, Türkiye'de 28'inci ürün olarak Manisa Mesir macunumuzla tescillenmiş oldu.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 4

Bunun tabii ki ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkelerde, bu tescil yayınlanacak. Bu anlamda da dolayısıyla hem Türkiye'nin tanıtımında hem de Manisa'mızın ve mesir macunumuzun tanıtımında önümüzdeki dönemlerde ciddi bir katkı gerçekleşmiş olacak. Manisa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 5

Anadolu gastronomisinin en önemli gıdaları arasında yer alan mesir macunu, akılda kalıcı lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da öne çıkıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemini güçlendiren mesir macunu, cinsel isteksizliğe, romatizmal hastalıklara karşı da çok etkili. Dünya çapında bir üne sahip olan mesir macunu, A, B, C ve D vitaminlerini içinde barındırır ve bağışıklığı güçlü hale getirir.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 6

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Mesir macunu, metabolizma hızını da artırır. Biberiye türlerinden içeren mesir macunu, antioksidan içeriği sayesinde kan dolaşımını hızlandırır ve metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yol açabilir.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 7

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Macunun içeriğindeki antioksidan bileşenler, serbest radikallerin vücudunuzdaki organlara zarar vermesini önleyerek kanserli hücre oluşumunu azaltabilir.

41 çeşit baharattan yapılan doğal enerji kaynağı: Bir kez yiyen sağlığına kavuşuyor - 8

HALSİZLİĞE ÇARE

Mesir macunu, kendinizi daha zinde ve güçlü hissetmenizi sağlayarak halsizlik probleminden korunmanıza yardımcı olabilir. Doğal bir enerji kaynağı olan macun, enerji içeceği gibi zararlı ürünlere olan ihtiyacınızı da ortadan kaldırır.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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