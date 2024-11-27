41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin altın kurallarından biri sağlıklı beslenme. Doğada bulunan her sebze ve meyve vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin desteğini sağlar. Küçük ama etkisi ve faydası saymakla bitmeyen bir besin var ki adeta doğanın süper gıdası. Araştırmacıların 41 farklı sebze ve meyveyi inceledikten sonra ortaya çıkardığı bu besin vücudun ihtiyacı duyduğu her şeyi karşılayabilir.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 1

Sağlıklı yaşam ve uzun ömür için tüketilmesi gereken pek çok besin var. Bu besinler genellikle "süper gıdalar" olarak da adlandırılıyor.

Sağlıklı ömrün altın anahtarı olan sağlıklı beslenme listesinde bu besinin mutlaka yer alması gerekiyor. Çünkü kalori başına en çok fayda sağlayan besin bu.

SAĞLIK HABERLERİ

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 2

Yapılan son araştırmalarda bu mucize besin ve etkileri de açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kapsamlı bir araştırma, 41 farklı sebze ve meyveyi inceledi ve kalori başına en çok fayda sağlayanı ortaya çıkardı.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 3

Bir kase dolusu bu besin, yalnızca 100 gramla tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Dahası, onu evde bile kolayca yetiştirebilirsiniz.

New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışma, besin yoğunluğu açısından en değerli besini belirlemek için 41 farklı meyve ve sebzeyi inceledi. Çalışmanın sonunda, tam puan alan şampiyon açıklandı. En sağlıklı besinler arasında listenin birinci sırasında tere yer aldı.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 4

Araştırmada tere, kalori başına sağladığı besin miktarıyla dikkat çekti. 100 gram tere; kalsiyum, demir, çinko, potasyum, protein, lif ve vitaminler dahil olmak üzere günlük ihtiyaç duyulan birçok besini karşılıyor. Dahası, bu mucize sebze yalnızca 14,60 kalori içeriyor.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 5

Yüksek besin değerleri sayesinde vücudun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kilo kontrolü için de ideal bir seçenek sunuyor. Yeşil yapraklı sebzelerin arasında adeta bir süper gıda olan tere, hem lezzeti hem de sağlığa olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu mütevazı bitkinin düzenli tüketildiğinde vücudu adeta bir zırh gibi koruduğunu belirtiyor.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 6

KANI VE BAĞIRSAKLARI TEMİZLİYOR

Tere tüketimi vücuttaki kirli kadını temizlenmesine yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin çalışması üzerinde de etkili olan tere, kabızlık problemi yaşayanlar için adeta bir müshil ilacı görevi görüyor.

Kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulmak için tere tüketmeye başlayabilirsiniz. Terenin tohumları ve balın karıştırılmasıyla hazırlanan kür ise dizanteri hastalığının tedavisinde oldukça etkilidir. Terenin tohumları tüketilmeden evvel suda kaynatılarak inceltilmelidir. Bağırsakları hareketlendiren tere, bağırsakları temizleyerek bağırsak sağlığına çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bağırsakların hareketli olması ise çok daha rahat kilo verilmesini sağlamaktadır.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 7

YÜKSEK C VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

İçerdiği yüksek C vitamini ve beta-karoten sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyor. Bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirirken cilt sağlığına da olumlu katkıda bulunuyor.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 8

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Zengin glukozinolat içeriği, tereyi kanserle mücadelede etkili bir besin haline getiriyor. Özellikle kolon, akciğer ve meme kanserine karşı koruyucu etkiler gösterdiği araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 9

ŞEKERİ DÜZENLER

Terenin glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Diyabet hastalarının diyetlerinde bu bitkiye yer vermesi öneriliyor.

41 farklı sebze ve meyve türü incelendi: Doğadaki en sağlıklı besin buymuş - 10

TERE NASIL TÜKETİLİR?

Salatalara çiğ olarak eklenebileceği gibi, limon suyu ve zeytinyağıyla lezzetlendirerek sade şekilde de tüketilebilir. Ancak fazla tüketimin mideye zarar verebileceği unutulmamalı.

Doğal ve etkili bir şifa kaynağı arıyorsanız, sofralarınızda tereye mutlaka yer açın.

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