41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş

"VÜCUDUNUZUN SESİNE KULAK VERİN"

Em, ilk belirtileri fark ettiği anı şu sözlerle anlatıyor:



"Duş alırken sağ meme ucumda kuru, kabuklu bir bölge fark ettim. Emzirdiğim için bunun normal olduğunu düşündüm ve üzerinde durmadım. Ancak zaman geçtikçe kaşıntı, yanma ve tahriş hissetmeye başladım. Meme ucum içe dönmeye başladı ve bunun meme kanserinin yaygın belirtilerinden biri olduğunu sonradan öğrendim."



Teşhis konduktan sonra Em’in sağ meme ucu ve çevresindeki doku ameliyatla alındı. Ayrıca bir yıl sürecek kemoterapi tedavisine başladı.





