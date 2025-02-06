41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş
Avustralya’da yaşayan iki çocuk annesi Em Davey’nin yaşadıkları, küçük görülen sağlık belirtilerinin aslında büyük sorunların habercisi olabileceğini gözler önüne seriyor. Davey, sağ göğsünde başlayan masum görünen cilt değişikliklerini üç yıl boyunca dikkate almadığı için zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı.
2021 yılında Em, sağ göğsünün derisinde kuruluk ve pullanma fark etti. Bunun emzirme süreciyle ilgili basit bir durum olduğunu düşünerek fazla önemsemedi. Ancak zamanla belirtiler kötüleşti; meme ucunda yaralar ve kabuklanmalar oluşmaya başladı. Bu noktada doktora başvurdu.