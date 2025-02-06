41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş

Avustralya’da yaşayan iki çocuk annesi Em Davey’nin yaşadıkları, küçük görülen sağlık belirtilerinin aslında büyük sorunların habercisi olabileceğini gözler önüne seriyor. Davey, sağ göğsünde başlayan masum görünen cilt değişikliklerini üç yıl boyunca dikkate almadığı için zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı.

41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 1

2021 yılında Em, sağ göğsünün derisinde kuruluk ve pullanma fark etti. Bunun emzirme süreciyle ilgili basit bir durum olduğunu düşünerek fazla önemsemedi. Ancak zamanla belirtiler kötüleşti; meme ucunda yaralar ve kabuklanmalar oluşmaya başladı. Bu noktada doktora başvurdu.


SAĞLIK HABERLERİ

41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 2

YANLIŞ TEŞHİS VE KAYBEDİLEN ZAMAN

Doktorlar, yaşadığı cilt problemlerini egzama olarak değerlendirerek krem tedavisi önerdi. Ancak belirtiler geçmedi. Defalarca doktora gitmesine rağmen her seferinde benzer tedavilerle geri gönderildi. Ta ki 2024 yılının sonbaharında bir doktor biyopsi yapılmasına karar verene kadar…

Eylül 2024’te yapılan biyopsi sonucunda Em’e nadir görülen Paget hastalığı teşhisi kondu. Bu hastalık, meme ucunda egzama benzeri döküntülerle kendini gösteriyor ve çoğu zaman meme kanseriyle bağlantılı oluyor.


41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 3

İlerleyen testler, sağ meme ucunun arkasında kanserli bir kitle ve süt kanallarında kanser öncesi hücreler tespit etti. Şimdi kanserin lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığına dair sonuçları bekliyor.

41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 4

"VÜCUDUNUZUN SESİNE KULAK VERİN"

Em, ilk belirtileri fark ettiği anı şu sözlerle anlatıyor:

"Duş alırken sağ meme ucumda kuru, kabuklu bir bölge fark ettim. Emzirdiğim için bunun normal olduğunu düşündüm ve üzerinde durmadım. Ancak zaman geçtikçe kaşıntı, yanma ve tahriş hissetmeye başladım. Meme ucum içe dönmeye başladı ve bunun meme kanserinin yaygın belirtilerinden biri olduğunu sonradan öğrendim."

Teşhis konduktan sonra Em’in sağ meme ucu ve çevresindeki doku ameliyatla alındı. Ayrıca bir yıl sürecek kemoterapi tedavisine başladı.


41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 5

Em, erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulayarak, benzer belirtiler yaşayanlara şu mesajı veriyor:

"Lütfen vücudunuzda fark ettiğiniz değişimleri göz ardı etmeyin. Şüpheli bir durumda zaman kaybetmeden doktora gidin ve mutlaka biyopsi yaptırın. Sadece kremlerle yetinmeyin."


41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 6

Ayrıca yaşadığı sürecin ona önemli bir ders verdiğini de ekliyor:

"Kimsenin sizi abarttığınızı söylemesine izin vermeyin. İçten içe bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum ama bunu dikkate alacak birini bulmak zor oldu. Sağlığınız için mücadeleden asla vazgeçmeyin!"


41 yaşındaki kadın 3 yıl bu belirtiyi önemsemedi: Meğer meme kanseriymiş - 7

MEME KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLECEK İŞARETLER

Meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksek bir hastalık. İşte en yaygın belirtiler:

  • Meme veya koltukaltında kitle oluşumu
  • Meme cildinde kızarıklık, kabuklanma veya yara
  • Meme veya meme ucunda şekil değişikliği
  • Meme ucunda içe çökme veya hassasiyet
  • Meme ucundan anormal akıntılar
  • Göğüs damarlarında belirginleşme ve büyüme
  • Nedensiz meme ağrısı
Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir uzmana danışın. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.
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