41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu

Avustralya’da yaşayan iki çocuk annesi Em Davey’nin yaşadıkları, sağlık sorunlarının önemsiz gibi görülse bile dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gözler önünü seriyor. Davey, sağ göğsünün derisinde kuruluk ve pul pul dökülme şeklinde başlayan belirtilerinin tam üç yıl boyunca göz ardı edilmesi nedeniyle ciddi bir mücadele vermek zorunda kaldı.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 1

2021 yılında Em, sağ göğsünün derisinde kuruluk ve pullanma fark etti. O dönemde bu durumun iki çocuğunu emzirmesinden kaynaklandığını düşünerek endişelenmedi.

SAĞLIK HABERLERİ

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 2

Ancak zamanla belirtiler artış gösterdi. Meme ucunda yara ve kabuklanmaların ortaya çıkmasıyla doktora başvurdu.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 3

BELİRTİLER HAFİFE ALINDI

Doktorlar, bu belirtileri egzama olarak değerlendirdi ve Em’e krem tedavisi uygulandı. Ancak yara ve kabuklar geçmedi.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 4

Tekrar tekrar doktora başvurmasına rağmen aynı tedavi önerileriyle karşılaştı. Ta ki geçtiğimiz sonbaharda bir doktorun biyopsi yapmaya karar vermesine kadar.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 5

Eylül 2024’te yapılan biyopsi, Em’e nadir bir rahatsızlık olan Paget hastalığının tanısını koydu. Bu hastalık, meme ucunda egzamaya benzeyen döküentüler oluşmasına neden oluyor ve çoğu zaman meme kanseriyle ilişkili.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 6

Yapılan ileri testler, Em’in sağ meme ucunun arkasında kanserli bir yumru ve süt kanallarında kanser öncesi hücreler bulunduğunu gösterdi. Şu an lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığına dair sonuçları bekliyor.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 7

“SAĞLIĞINIZ İÇİN SAVAŞMAKTAN VAZGEÇMEYİN”

Em, ilk belirtileri fark ettiği anı anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

*"Duştayken sağ meme ucumun ortasında kuru ve kabuklu bir deri parçası dikkatimi çekti. Bu durumu emzirme süreciyle ilişkili sanıp önemsemedim. Ancak zamanla kaşıntı, yanma ve tahriş gibi belirtiler artmaya başladı. Meme ucum düzleşip ters dönmeye başladı. Bu, meme kanserinin yaygın belirtilerinden biridir."

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 8

Em, erken teşhis ve doğru tedavinin önemine vurgu yaparak, benzer belirtiler yaşayanları uyardı:

*"Lütfen bu tarz bir değişiklik fark ettiğinizde vakit kaybetmeden doktora gidin ve biyopsi yaptırın. Kremlerle yetinmeyin."

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 9

Teşhis sonrasında ameliyatla sağ meme ucunu ve etrafındaki meme dokusunu alındı. Ayrıca bir yıl sürecek kemoterapi tedavisine başladı.

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 10

“HİÇBİR BELİRTİ ÖNEMSİZ DEĞİLDİR”

Sağlık sorunlarını hafife almayın çağrısında bulunan Em, şu mesajı verdi:

*"Başkalarının sizi abartıyorsunuz diye susturmasına izin vermeyin. Geçtiğim aylar bana sağlığımı savunmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. İçten içe bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum ama bunu dinleyecek birini bulmak çok zor oldu. Sağlığınız için savaşmaktan asla vazgeçmeyin."

41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu - 11

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme kanserinde sıklıkla görülen belirtiler, meme dokusunda sebepsiz ağrı, memede çukurlaşma ve şekilde bozulma, meme ucu yapısının değişmesi, meme cildinde kızarıklık ve döküntü, koltuk altında ve memeye baskı uygulandığında ele gelen yumru ya da şişlik, meme ucundan akıntı gelmesidir. Bu belirtiler bulunuyorsa olası bir kanser gelişimini erken evrede tespit edip, tedavi edilebilme seçeneğini artırmak için uzman bir doktora başvurulması önem arz etmektedir.

Meme kanseri belirtileri genel olarak şunları içermektedir:

  • Memede ve/veya koltukaltında kitle
  • Meme cildinde kızarıklık, kabuklanma veya yara oluşumu
  • Meme ve meme ucu boyutunda veya şeklinde bozulma
  • Memede içeri doğru çöküntü
  • Meme ucu akıntısı
  • Göğüs damarlarında belirginleşme ve büyüme
  • Memede ağrı
DAHA FAZLA GÖSTER