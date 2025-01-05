41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu
Avustralya’da yaşayan iki çocuk annesi Em Davey’nin yaşadıkları, sağlık sorunlarının önemsiz gibi görülse bile dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gözler önünü seriyor. Davey, sağ göğsünün derisinde kuruluk ve pul pul dökülme şeklinde başlayan belirtilerinin tam üç yıl boyunca göz ardı edilmesi nedeniyle ciddi bir mücadele vermek zorunda kaldı.
2021 yılında Em, sağ göğsünün derisinde kuruluk ve pullanma fark etti. O dönemde bu durumun iki çocuğunu emzirmesinden kaynaklandığını düşünerek endişelenmedi.