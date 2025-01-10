44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti

Kolon kanseri, kolorektal kanser olarak da bilinir, kalın bağırsak ve rektum yakınında gelişir ve çok ciddi bir durumdur. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde yaygın olan kolon kanseri, iyi huylu polipler olarak başlar ve tespit edilmezse ilerleyebilir. 3. evre kolon kanseri teşhisi konulan ve hastalığı atlatan bir kadın, kalın bağırsak kanserinin erken belirtilerini açıkladı.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 1

Kolon kanseri, kolorektal kanser olarak da bilinir, kalın bağırsak ve rektum yakınında gelişir ve çok ciddi bir durumdur. Kolon kanseri, küçük ve iyi huylu polipler olarak başlar ve zamanla kanserli hale gelir. 50 yaş üstü kişilerde yaygındır ve kolon kanseri kurtulanı Cheryl, 3. evre kanser teşhisi konmadan önce görmezden geldiği beş semptomu veya erken belirtisini paylaştı.

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44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 2

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Cheryl, bir kanser savaşçısı olarak yolculuğunun bir videosunu paylaştı ve şimdi TikTok aracılığıyla savunuculuk yapıyor ve farkındalık yaratıyor.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 3

Cheryl'e 2012'de 3. evre kolon kanseri teşhisi kondu ve kanserini tespit etmeden önce birden fazla belirti vardı. Cheryl, vücutta sorunlar varsa mümkün olan en kısa sürede bir kontrol yaptırmanın önemli olduğunu paylaştı.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 4

Erken teşhisin anahtar olduğunu ve hatta insanların kanser olduklarını öğrendiklerinde korkmamaları veya gergin olmamaları gerektiğini, çünkü tedavilerin iyileşmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 5

MİDE AĞRISI VE BAĞIRSAK HAREKETLERİ

İlk görmezden geldiği semptomun her yemekten sonra yaşadığı şiddetli mide ağrısı olduğunu ve bunun bir gıda alerjisi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 6

Yemeğini yedikten sonra sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldığını ve bunun sadece vücudunun dışarıdan gelen yemeği kabul etmemesi olduğunu düşündüğünü ekledi. Ayrıca bağırsak hareketlerinin engellenmesinin de kanser belirtisi olabileceğini belirtti. Çok ince dışkılama veya ishal ve şiddetli kabızlık, kolon kanserinin altta yatan belirtileridir.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 7

Cheryl, üç ila dört gün boyunca bağırsak hareketi olmadan geçirdiğini ve ardından ishal olduğunu söyledi. Bunun bir sorun olduğunu fark etseydi, kolonoskopi yoluyla doktorların kanser öncesi polipler bulacağını belirtti. Reçetesiz ilaçlara güvenen kişilerin yakında tıbbi tedavi almaları gerektiğini ekledi. Bağırsaktaki kan lekeleri de kolorektal kanser belirtisidir.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 8

DÜŞÜK DEMİR VE GÖĞÜS AĞRISI

Videoda Cheryl, teşhisinden yaklaşık yirmi yıl önce vücudunda düşük demir sorunu yaşadığını ve kansız olduğu ve vücudunda yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığı için asla kan bağışlayamadığını söyledi. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kolon kanseri hastalarında anemi yaklaşık %30 ila %70 oranında görülüyor.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 9

Cheryl'in ayrıca kardiyovasküler sorunları da vardı. Kalp atış hızı aniden yükseliyordu veya göğsünde aşırı ağrı oluyordu. Kalbinin göğsümden fırlayacakmış gibi hissettiğini ve ayağa kalktığında baygınlık hissettiğini açıkladı.
Tümörünün tüm enerjisini nasıl tükettiğini ve kanını nasıl tükettiğini ve sık sık başının dönmesine neden olduğunu söyledi.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 10

Kolon kanseri, ABD'de kanserle ilişkili ikinci önde gelen ölümdür ve Amerikan Kanser Derneği, 2024 yılında yaklaşık 53.000 Amerikalının kolorektal kanser nedeniyle öldüğünü kaydetti.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 11

BELİRTİLER VE TEDAVİ

Belirtiler arasında bağırsak hareketlerinde ve alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler, dışkıda mukus veya kan, karın ağrısı, kalıcı gaz, diyet yapmadan önemli kilo kaybı, demir eksikliği ve sürekli mide bulantısı ve kusma hissi yer alır.

44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti - 12

Kolon kanseri erken teşhisle tedavi edilebilir ve hayatta kalma şansını artırabilir. Tedavi genellikle tümörü çıkarmak için ameliyat, kemoterapi ve radyasyon tedavisini içerir.

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