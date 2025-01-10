44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti
Kolon kanseri, kolorektal kanser olarak da bilinir, kalın bağırsak ve rektum yakınında gelişir ve çok ciddi bir durumdur. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde yaygın olan kolon kanseri, iyi huylu polipler olarak başlar ve tespit edilmezse ilerleyebilir. 3. evre kolon kanseri teşhisi konulan ve hastalığı atlatan bir kadın, kalın bağırsak kanserinin erken belirtilerini açıkladı.
Kolon kanseri, kolorektal kanser olarak da bilinir, kalın bağırsak ve rektum yakınında gelişir ve çok ciddi bir durumdur. Kolon kanseri, küçük ve iyi huylu polipler olarak başlar ve zamanla kanserli hale gelir. 50 yaş üstü kişilerde yaygındır ve kolon kanseri kurtulanı Cheryl, 3. evre kanser teşhisi konmadan önce görmezden geldiği beş semptomu veya erken belirtisini paylaştı.