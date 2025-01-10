44 yaşındaki 3. evre kolon kanseri hastası açıkladı: 4 belirti erken uyarı işareti

Cheryl'in ayrıca kardiyovasküler sorunları da vardı. Kalp atış hızı aniden yükseliyordu veya göğsünde aşırı ağrı oluyordu. Kalbinin göğsümden fırlayacakmış gibi hissettiğini ve ayağa kalktığında baygınlık hissettiğini açıkladı.

Tümörünün tüm enerjisini nasıl tükettiğini ve kanını nasıl tükettiğini ve sık sık başının dönmesine neden olduğunu söyledi.