44 yaşında corona virüsten hayatını kaybeden kişinin akciğer röntgen filmleri virüsün verdiği zararı ortaya çıkardı

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentindeki salgının kaynağı olduğu düşünülen deniz ürünleri pazarında çalışan ve 44 yaşında virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir adamın röntgen filmlerini kamuoyuyla paylaştı. Filmlerde corona virüsün akciğerleri nasıl tahrip ettiği net bir şekilde görülüyor.