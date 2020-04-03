49 gün boyunca corona virüs taşıdı: Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı uyarısı

Araştırmayı yürüten Doktor Li Tan ve meslektaşları, daha önce enfeksiyon süresinin ne kadar uzun olursa sonuçların o kadar şiddetli olacağını düşündüklerini, aksine, ciddi olmayan vakalardan birinin en uzun viral bulaşıcılık süresine sahip olduğunu açıkladı.