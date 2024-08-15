5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin

Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olabilmenin yolu günlük düzenli olarak uygulanan bakım rutinlerinden geçiyor. Basit bir cilt bakım programıyla kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 1

Her yaşta genç görünen bir cilde sahip olmanın hayâlini kuruyorsanız cildinize iyi bakmanız gerekir.

Cilt tipinize uygun bakım ürünleriyle yapacağınız günlük rutinle cildinizi arındırabilir ve hücre yenilenmesini destekleyebilirsiniz. Cilt tipiniz kuru, hassas, karma ve yağlı olabilir. Cilt tipinizi belirledikten sonra alacağınız ürünlerle bakım yapmaya başlayabilirsiniz.

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5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 2

Genç bir cilde sahip olmak için günlük bazı rutinlere dikkat etmelisiniz. Stresten uzak durmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek cilt sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Bunların yanı sıra yapacağınız günlük cilt bakım rutiniyle her zaman kusursuz görünen bir cilde sahip olabilirmeniz mümkün.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 3

1.ADIM: TEMİZLEME

Cilt bakımına cildinizi temizleyerek başlamanız gerekir. Cildinizde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntıları cildinizde sivilce gibi sorunların ortaya çıkmasına yol açar.

Cilt problemlerinin oluşmasını önlemek için cildi derinlemesine temizlemek gerekir. Cilt temizliği yapmadan önce cilt tipinizi iyi belirlemeniz gerekir.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 4


Kuru, karma, yağlı ve hassas ciltlere özel olan hazırlanan temizleme jeli ya da köük kullanmanız gerekir. Cilt temizliğini sabah ve akşam olmak üzere ılık su yardımıyla günde 2 kez yapabilirsiniz.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 5

2. TONİK

Cildinizi jel ve köpük yardımıyla temizledikten sonra mutlaka tonik uygulamanız gerekir. Tonikler gözenekleri derinlemesine temizler.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 6

Kir, yağ ve makyaj kalıntılarından arındırır. Ayrıca gözenekleri sıkılaştırarak genişlemesini önler. Cildinizin ihtiyacına göre piyasa bulunan tonikleri cildinize uygulayabilirsiniz. Evde cilt bakımı yaparken tonik olarak papatya çayı, gül suyu, elma sirkesi gibi doğal temizleyiciler kullanabilirsiniz.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 7

3- SERUM

Cilt bakım rutinine serumları dahil etmek cildinizin daha sıkı ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Herkesin cilt tipi farklıdır ve kuru cilt tipine uygun olan, yağlı cilt tipine uygun olmayabilir. Yağlı, akneye meyilli bir cildiniz varsa, bu cilt tipi için harikalar yarattıkları için Salisilik asit, Retinol veya Niasinamid içeren serumları seçmeyi düşünün. Hyaluronik asit, kuru cilde sahip insanlar için harika bir aktiftir, çünkü cildin nemini çekmeye yardımcı olur ve onu dolgunlaştırır.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 8

Normal bir cilt tipiniz varsa ve sadece cilt bakımı arıyorsanız, C Vitamini veya Hyaluronik asit harika seçeneklerdir.

Eğer gençseniz, basit bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi rutini yeterlidir. 20'li yaşların başındaysanız, Niacinamide veya Hyaluronik asit yeni başlayanlar için harika seçeneklerdir. 20'li yaşların sonuna doğru artık yavaş yavaş Retinol kullanmaya geçiş yapabilirsiniz.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 9

4- NEMLENDİRME

Cilt her zaman neme ihtiyaç duyar. Cildin elastikiyetini korumak ve dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirmek için nemlendirmeniz gerekir.

Cildinizi temizledikten ve tonik işlemi uyguladıktan sonra mutlaka nemlendirici uygulamanız şart. Cilt tipinize uygun olarak belirleyeceğiniz nemlendirici kremleri her gün cildinize uygulayın.

Kuru bir cildiniz varsa yağ formunda olan kremleri, yağlı bir cildiniz varsa su bazlı kremleri kullanmanız önerilir. Ayrıca her gün 2 litra su içerek cildinize nem depolayabilirsiniz.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 10

5-GÜNEŞ KREMİ

Gündüz cilt bakımı yaptıktan sonra dışarı çıkmadan önce cildinize mutlaka güneş kremi uygulamanız gerekir. UV ışınlarının zararlı etkileri ciltte hasar bırakır. Cilt güneşten korunmadığı zaman erken yaşlanır ve kırışır. Ciltte koyu lekeler oluşur.

5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin - 11

Tüm bu cilt problemlerini cildinize güneş kremi uygulayarak önleyebilirsiniz. Dışarı çıkmadan 30 dakika önce cilt tipinize uygun bir güneş kremini sürün. Gün içerisinde güneş kreminizi tazelemeyi yani yeniden sürmeyi unutmayın.

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