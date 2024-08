5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin

4- NEMLENDİRME

Cilt her zaman neme ihtiyaç duyar. Cildin elastikiyetini korumak ve dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirmek için nemlendirmeniz gerekir.



Cildinizi temizledikten ve tonik işlemi uyguladıktan sonra mutlaka nemlendirici uygulamanız şart. Cilt tipinize uygun olarak belirleyeceğiniz nemlendirici kremleri her gün cildinize uygulayın.



Kuru bir cildiniz varsa yağ formunda olan kremleri, yağlı bir cildiniz varsa su bazlı kremleri kullanmanız önerilir. Ayrıca her gün 2 litra su içerek cildinize nem depolayabilirsiniz.