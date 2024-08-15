5 adımda yüzünüze gençlik aşılayın! Kusursuz bir cilt için günlük rutin

3- SERUM

Cilt bakım rutinine serumları dahil etmek cildinizin daha sıkı ve canlı görünmesine yardımcı olur.



Herkesin cilt tipi farklıdır ve kuru cilt tipine uygun olan, yağlı cilt tipine uygun olmayabilir. Yağlı, akneye meyilli bir cildiniz varsa, bu cilt tipi için harikalar yarattıkları için Salisilik asit, Retinol veya Niasinamid içeren serumları seçmeyi düşünün. Hyaluronik asit, kuru cilde sahip insanlar için harika bir aktiftir, çünkü cildin nemini çekmeye yardımcı olur ve onu dolgunlaştırır.