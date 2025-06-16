5 belirgin B vitamini eksikliği belirtisi: Vücut için hayati önemi var

SOLUK VE SARI CİLT

B vitamini eksikliğinin bir diğer belirgin belirtisi soluk veya sarılıklı cilttir. Özellikle B12 vitamini eksikliği, kırmızı kan hücresi üretiminde azalmaya neden olarak megaloblastik anemi olarak bilinen bir duruma yol açabilir.

Bu, soluk veya sarımsı cilt ile birlikte güçsüzlük ve nefes darlığı ile sonuçlanabilir. American Journal of Hematology'de yayınlanan bir araştırma, B12 vitamini eksikliğinin megaloblastik aneminin yaygın bir nedeni olduğunu buldu.





