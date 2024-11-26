5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı
Bir araştırma, maddi zorluklar yaşayan yaşlı bireylerin uzun vadede dayanılmaz sırt ağrısı çekme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, finansal kaygılar yaşayan kişilerin, daha yüksek gelir düzeyine sahip bireylere kıyasla uzun süreli ağrı yaşama ihtimalinin iki kat fazla olduğunu belirledi. Çalışma sonucunda, finansal durumdan bağımsız olarak katılımcıların yaklaşık beşte dördünün araştırmanın sonunda hâlâ sırt ağrısı yaşadığı tespit edildi.
Araştırmacılar, finansal endişeleri olduğunu bildiren kişilerin, daha yüksek gelire sahip olanlara kıyasla uzun süreli ağrı yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu keşfettiler.
BMC dergisinde yayımlanan çalışma, İngiltere’de 65 yaş üstü 5.000'den fazla kişiyi değerlendirdi.