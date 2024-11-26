5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı

Bir araştırma, maddi zorluklar yaşayan yaşlı bireylerin uzun vadede dayanılmaz sırt ağrısı çekme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, finansal kaygılar yaşayan kişilerin, daha yüksek gelir düzeyine sahip bireylere kıyasla uzun süreli ağrı yaşama ihtimalinin iki kat fazla olduğunu belirledi. Çalışma sonucunda, finansal durumdan bağımsız olarak katılımcıların yaklaşık beşte dördünün araştırmanın sonunda hâlâ sırt ağrısı yaşadığı tespit edildi.

5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 1

Araştırmacılar, finansal endişeleri olduğunu bildiren kişilerin, daha yüksek gelire sahip olanlara kıyasla uzun süreli ağrı yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu keşfettiler.

BMC dergisinde yayımlanan çalışma, İngiltere’de 65 yaş üstü 5.000'den fazla kişiyi değerlendirdi.

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5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 2

Araştırmanın başlangıcında tüm katılımcılar sırt ağrısı yaşıyordu. Ancak iki yıl sonra yapılan değerlendirmede, en büyük finansal sıkıntıyı yaşayanların hâlâ şiddetli ağrı bildirme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.

5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 3

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAYA DAHA AZ EĞİMLİLER

Uzmanlar, maddi durumu daha kötü olan kişilerin tıbbi tedavi aramaya veya sırt ağrısını hafifletmede etkili bir yöntem olan düzenli egzersiz yapmaya daha az eğilimli olduklarını öne sürüyor.


5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 4

Çalışma sonucunda, finansal durumdan bağımsız olarak katılımcıların yaklaşık beşte dördünün araştırmanın sonunda hâlâ sırt ağrısı yaşadığı tespit edildi.


5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 5

Bu kişilerden üçte biri ağrıyı "orta derecede rahatsız edici" olarak tanımlarken, %10’dan fazlası sırt ağrısının günlük işleri yerine getirmekte zorluk çıkardığını ifade etti.


5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 6

OLUMSUZ YAKLAŞIM ETKİLİYOR

Oxford ve Exeter Üniversitelerinden araştırmacılar ayrıca, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde egzersize olumsuz yaklaşan bireylerin sürekli sırt ağrısı yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu belirlediler.

5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 7

İngiltere’de dokuz milyon kişinin sırt ağrısı ile yaşadığı ve yaşlı yetişkinlerin %30’unun bir tür kronik ağrı yaşadığı tahmin ediliyor.

5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı - 8

Oxford Üniversitesi’nde sırt ağrısı uzmanı ve araştırma ekibinin bir üyesi olan Dr. Esther Williamson konuyla ilgili, şunları söylüyor:
“İnsanlar sırt ağrısını yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ediyor, ancak bu böyle olmak zorunda değil.”

“Sırt ağrısı yaşayan düşük sosyo-ekonomik geçmişe sahip bireylerin daha fazla zorlukla karşılaştığını ve tedaviye erişim olasılıklarının daha düşük olduğunu biliyoruz. Ayrıca, ağrıyı yönetmede yardımcı olan egzersiz sınıflarına katılma imkanları da daha sınırlı.”

“İlerideki en önemli adım, tedavileri herkes için erişilebilir hale getirmek olacaktır.”

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