5 binden fazla kişi üzerinde test edildi: Kronik ağrının sebebi para sıkıntısı çıktı

Oxford Üniversitesi’nde sırt ağrısı uzmanı ve araştırma ekibinin bir üyesi olan Dr. Esther Williamson konuyla ilgili, şunları söylüyor:

“İnsanlar sırt ağrısını yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ediyor, ancak bu böyle olmak zorunda değil.”



“Sırt ağrısı yaşayan düşük sosyo-ekonomik geçmişe sahip bireylerin daha fazla zorlukla karşılaştığını ve tedaviye erişim olasılıklarının daha düşük olduğunu biliyoruz. Ayrıca, ağrıyı yönetmede yardımcı olan egzersiz sınıflarına katılma imkanları da daha sınırlı.”



“İlerideki en önemli adım, tedavileri herkes için erişilebilir hale getirmek olacaktır.”