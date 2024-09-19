5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini

Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmak için kalori yakmanız yani egzersiz yapmanız şart. Vücudunuza uygun sıkı bir diyet ve egzersiz rutiniyle 5 kilo birden verebilmeniz mümkün. Günlük rutininize ekleyeceğiniz bazı egzersizler ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 1

​YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI ANTRENMAN (HIIT)

HIIT gibi egzersizler, kalorileri hızla yakmak için idealdir. Kısa dinlenme süreleriyle ayrılmış kısa, yoğun egzersiz ataklarından oluşurlar. Tipik bir HIIT programı, jumping jack, burpee ve high knee gibi egzersizleri içerebilir.

Çalışmalar, HIIT'nin metabolizmayı artırabileceğini ve sabit durum egzersizlerinden daha hızlı kilo kaybını hızlandırabileceğini göstermektedir. Haftada her 3,4-5,5 kez 20-30 dakika yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yapmayı hedefleyin.

SAĞLIK HABERLERİ

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 2

​GÖVDE KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN

Gövde kaslarınızı çalıştıran harika bir alt vücut egzersizi çömelmedir. Dizlerinizi bükerek ve kalçalarınızı indirerek sandalye benzeri bir duruş sergileyin ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Başlangıç ​​pozisyonunuza geri dönmek için topuklarınıza biraz baskı uygulayın.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 3

Araştırmalara göre çömelme kas kütlesini artırmaya yardımcı olabilir ve bu da metabolizmanızı hızlandırır. Günde 15 ila 20 tekrardan oluşan üç set yapın.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 4

DENGE EGZERSİZİ

Yürüş kalçalarınızı ve bacaklarınızı güçlendirmenin mükemmel bir yoludur. Arka ayağınızı itin ve ikinci adım atmadan önce bir bacağınızla öne doğru adım atın. Her iki diz de yaklaşık 90 derecelik bir açıyla büküldüğünde kalçalarınızı indirin. Bu egzersiz denge ve koordinasyonu da geliştirir. Üç sette bacak başına on ila on beş hamle yapın.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 5

PLANK

Plank, toplam kalori yakımını artırmanın ve aynı zamanda gövdenizi güçlendirmenin harika bir yoludur.

Vücudunuz ön kol plank pozisyonunda başlarken düz bir çizgide olmalıdır. 30 ila 60 saniye boyunca bu pozisyonu koruyun. İşleri renklendirmek için plank omuz vuruşları veya yan planklar deneyin. Haftada üç ila dört kez programınıza plank ekleyin.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 6

İP ATALAMA

İp atlama gibi temel ama etkili bir kardiyo aktivitesi yaparak kalorileri hızla yakabilirsiniz. Tüm vücudunuzu çalıştırır, kalbinizi güçlendirir ve neredeyse taşınabilirdir. Her gün 10 ila 15 dakika ip atlama antrenmanı yapmaya çalışın. Formunuz arttıkça, süreyi kademeli olarak artırabilirsiniz.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 7

Dağcılar gibi tüm vücudunuzu çalıştıran egzersizler kollarınızı, bacaklarınızı ve gövdenizi çalıştırır. Plank pozisyonunda başlayın ve koşma ve dizlerinizi göğsünüze doğru çekme arasında geçiş yapın. Bu egzersiz kalori yakmanın yanı sıra koordinasyonunuzu ve çevikliğinizi de geliştirir. Haftada üç ila dört kez üç adet 30 saniyelik set yapın.

5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini - 8

ÖNEMLİ! Kilo verme süreciniz metabolizma hızınıza bağlı olarak değişebilir. Sağıklı kilo vermek için mutlaka bir beslenme uzmanına danışın. Diyet ve egzersiz programlarının kişiye özel olduğunu unutmayın.

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