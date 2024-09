5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini

DENGE EGZERSİZİ

Yürüş kalçalarınızı ve bacaklarınızı güçlendirmenin mükemmel bir yoludur. Arka ayağınızı itin ve ikinci adım atmadan önce bir bacağınızla öne doğru adım atın. Her iki diz de yaklaşık 90 derecelik bir açıyla büküldüğünde kalçalarınızı indirin. Bu egzersiz denge ve koordinasyonu da geliştirir. Üç sette bacak başına on ila on beş hamle yapın.