5 kilo birden vermenize yardımcı olacak egzersiz rutini
Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmak için kalori yakmanız yani egzersiz yapmanız şart. Vücudunuza uygun sıkı bir diyet ve egzersiz rutiniyle 5 kilo birden verebilmeniz mümkün. Günlük rutininize ekleyeceğiniz bazı egzersizler ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI ANTRENMAN (HIIT)
HIIT gibi egzersizler, kalorileri hızla yakmak için idealdir. Kısa dinlenme süreleriyle ayrılmış kısa, yoğun egzersiz ataklarından oluşurlar. Tipik bir HIIT programı, jumping jack, burpee ve high knee gibi egzersizleri içerebilir.
Çalışmalar, HIIT'nin metabolizmayı artırabileceğini ve sabit durum egzersizlerinden daha hızlı kilo kaybını hızlandırabileceğini göstermektedir. Haftada her 3,4-5,5 kez 20-30 dakika yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yapmayı hedefleyin.