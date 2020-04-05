5 maddelik maske anayasası (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı)

SOSYAL MESAFE 2 METRE OLSUN

Hastalığın yayılmasında temel faktör öksürme ve hapşırma. İkinci sırada da yüksek sesle konuşma var. Öksüren bir hasta ya da taşıyıcı üç bin, hapşıran bir hasta ya da taşıyıcı ortalama on bin civarında mikrop yüklü mikrodamlayı etrafına yayıyor. Yüksek sesli konuşmalarda yayılan damlacık sayısı daha az.

Bir mühim bilgi de şu: Mikrop yüklü bu mikrodamlalar öksürük ve hapşırıkla saniyede 50 metre gibi müthiş bir hızla ağızdan çıkarken, yüksek sesle konuşmada hız saniyede 1 metreye düşüyor. Kısacası öksürme ve hapşırmanın adeta bir ‘FÜZE RAMPASI’ etkisi var.