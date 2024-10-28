500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor

Dünyada ekmek yerine de tüketilen ve sağlığa faydalarıyla dikkat çeken manyok bitkisi, doğanın şifa kaynaklarından biri. Doğru tüketildiğinde bağışıklığın güçlendirilmesine ve kilo yönetimine yardımcı olan manyok bitkisinin faydaları bununla da sınırlı değil. Peki, manyok sebzesinin faydaları nelerdir, zararı var mı? İşte yanıtı.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 1

Dünyada 500 milyon insanın sık sık tükettiği manyok sebzesi tam bir şifa kaynağı. Bu bitkinin vücutta hastalık bırakmadığı söyleniyor. Kaynatılması ve kızartılmasının yanı sıra una dönüştürülerek de tüketilebilir.

Dünyada ve özellikle de Güney Amerika'da sıklıkla tüketilen manyok vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 2

DÜNYADA TEMEL BESİN KAYNAĞI OLARAK TÜKETİLİYOR

Görüntüsüyle patatesi andıran acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi bulunan ve içindeki karbonhidrat miktaryıla pek çok ülkede ekmek yerine tüketilen manyok sebzesi vücudun direncini artırıyor.

Manyok bitkisini dünyada 500 milyon insan sık sık tüketiyor. Tam bir şifa kaynağı olan bu bitki vücutta hastalık bırakmıyor. Dünyada yarım bilyar insanın temel besin kaynağı olan manyok sebzesi, kaynatılmasının ve kızartılmasının yanında zaman zaman una dönüştürülüp tüketilebiliyor.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 3

BOL C VİTAMİNİ İÇERİĞİYLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bol C vitamini kaynaklarından biri olan manyok, içindeki manganezle serbest radikallerin normal hücreler üzerinde zarar verici etkiye neden olmasıyla oluşan oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynuyor. Nutrition & Metabolism dergisi, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini duyurdu.

Manyok içindeki C vitaminiyle vücudun bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklar karşı da korur.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 4

YAŞLANMA KARŞITI SEBZE

Cilt bakımında da kullanılan manyok kökü, bal ya da zeytinyağı ile karıştırıldığında ölü derileri soyuyor ve cilde aydınlık veriyor. Yaşlanma karşıtı olan manyok, kolajen yüklü olmasının yanı sıra cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı da korur.

Kan şekerini yükselten glisemik indeks, yorgunluğa ve diyabete neden olabiliyor. Aşırı nişasta kullanımı da kan şekeri üzerinde olumsuz etkiye neden olan faktörler arasında yer alıyor.Manyokun içerisinde bulunan nişasta oranı, diğer nişastalı sebzelere nazaran daha düşüktür.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 5

Haşlanmış patatesteki glisemik indeks oranı 78'dir ve bu da vücut sağlığı için yüksek bir oran demektir. Genellikle iyi karbonhidrat sınıfında olan manyok, diğer karbonhidratlı ürünlere göre daha sağlıklı sayılır.Ancak yine diyabetiniz varsa ve zaten yeterli karbonhidratı aldığınızı düşünüyorsanız, manyok tüketirken dikkat etmekte fayda var.

Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, eklemlerde kızarıklık ve şişlik şeklinde kendisini gösteren artrit hastalığı için manganezin doğal bir ilaç olduğu açıklandı. Manyok sebzesi bol miktarda manganez içerdiği için vücudun bu ihtiyacını karşılar.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 6

KİLO VERME SÜRECİNDE ETKİLİ OLABİLİR

Healthline yazarları, manyok bitkisinin kilo verme sürecinde de etkili olabileceğini savunuyor. Manyok kökünü tüketirken, aşırıya kaçmamakta fayda var. Manyokun kökleri bilinçsizce tüketildiğinde mide ağrısı, yanma, baş ağrısı gibi sonuçlar doğurabiliyor.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 7

Manyok yenmeden önce kesinlikle soyulmalı ve pişmiş şekilde tüketilmeli. Pişirmeden önce 48 ila 60 saat bekletmesi de manyokun içeriğinde toksisiteyi azaltacaktır.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 8

MANYOK TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 9

Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın. İnsanlar bunu çiğ olarak yememelidir, çünkü doğal olarak oluşan siyanür formları nedeniyle toksisite riski vardır. Çiğ manyok, yutulduğunda toksik olan siyanür içerir, bu nedenle doğru şekilde hazırlanması hayati önem taşır.

500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor - 10

MANYOK TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Manyok, ülkemizde kurak ve verimsiz arazilerde yetiştirilebilecek önemli bir enerji bitkisidir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

DAHA FAZLA GÖSTER