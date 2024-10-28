500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor
Dünyada ekmek yerine de tüketilen ve sağlığa faydalarıyla dikkat çeken manyok bitkisi, doğanın şifa kaynaklarından biri. Doğru tüketildiğinde bağışıklığın güçlendirilmesine ve kilo yönetimine yardımcı olan manyok bitkisinin faydaları bununla da sınırlı değil. Peki, manyok sebzesinin faydaları nelerdir, zararı var mı? İşte yanıtı.
Dünyada 500 milyon insanın sık sık tükettiği manyok sebzesi tam bir şifa kaynağı. Bu bitkinin vücutta hastalık bırakmadığı söyleniyor. Kaynatılması ve kızartılmasının yanı sıra una dönüştürülerek de tüketilebilir.
Dünyada ve özellikle de Güney Amerika'da sıklıkla tüketilen manyok vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.