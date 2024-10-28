500 milyon kişi ekmek yerine bunu yiyor: Faydasını duyan inanamıyor

Haşlanmış patatesteki glisemik indeks oranı 78'dir ve bu da vücut sağlığı için yüksek bir oran demektir. Genellikle iyi karbonhidrat sınıfında olan manyok, diğer karbonhidratlı ürünlere göre daha sağlıklı sayılır.Ancak yine diyabetiniz varsa ve zaten yeterli karbonhidratı aldığınızı düşünüyorsanız, manyok tüketirken dikkat etmekte fayda var.



Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, eklemlerde kızarıklık ve şişlik şeklinde kendisini gösteren artrit hastalığı için manganezin doğal bir ilaç olduğu açıklandı. Manyok sebzesi bol miktarda manganez içerdiği için vücudun bu ihtiyacını karşılar.