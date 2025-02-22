52 yaşındaki adam 6 ayda 30 kilo verdi: Diyet bile yapmadı, zayıflama sırrını paylaştı
Antalya'da, obezite ameliyatı olmak için gittiği hastanede doktorların önerisine uyan Halil Yiğit, yaşam tarzını değiştirerek 6 ayda 30 kilo verdi.
Muratpaşa ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Yiğit, 105 kilo olunca bazı rahatsızlıkları da arttı. Kızı obezite ameliyatı sonrası 95 kilodan 65'e düşen Yiğit, yüksek tansiyon, nefes darlığı, yürümekte güçlük şikayetleri nedeniyle kendisi de fazla kilolarından kurtulmak için genel cerrahi polikliniğine başvurdu.