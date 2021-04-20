55 yaş ve üzeri vatandaşlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Sağlık kuruluşları, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. İstanbul'da İlk doz aşısı yapılan 55 yaşındaki Sevgi Yüksel, "Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor" dedi.

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Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 14:44

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk doz aşısı yapılan 56 yaşındaki İbrahim Bolat, aşının salgını önlemede fayda sağlayacağının altını çizerek, bütün vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye etti.

55 yaşındaki Sevgi Yüksel de ilk doz aşısını olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar Covid-19'a yakalanmadığını aktaran Yüksel, "Aşımızı olalım diye bekledik. Çok şükür bugün gerçekleşti. Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Tüm dünya olarak aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesine gelen 55 yaşındaki Aycan Batımor da aşı uygulamasının ardından hiçbir sıkıntı hissetmediğini belirterek, sırası gelen herkesi, bir an önce aşı olmaya çağırdı.

58 yaşındaki Erhan Batımor da aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Biontech aşısını tercih ettim ama diğer aşının da faydasının aynı olduğuna inanıyorum. Sırası gelenlerin bir an önce aşısını olmasını istiyorum. Çünkü bu dertten ancak bu şekilde kurtulabileceğiz" diye konuştu.