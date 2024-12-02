5 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Oyun oynarken yuttu: Tam 38 adet
Bursa’da 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Ameliyata alınan çocuğun midesinden 38 adet mıknatıs çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor, bu tarz vakalarda mide ve bağırsak delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin önemine dikkat çekti.
Bursa’da mıknatıslı boncuk bileklik yutan 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu.
Durumu fark eden aile, çocuğuyla birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarında mıknatıslar tespit edildi.Yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.