6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları
Japonya ulusal basınında yer alan bir habere göre, ülkede büyük ilgi gören ve prestijli bir konuma sahip olan "Nototemari" cinsi şitaki mantarı, sezonun açılış mezatında oldukça dikkat çeken fiyatlarla alıcı buldu. Bu özel mantar türü, hem nadir bulunması hem de benzersiz lezzetiyle bilinirken, açılış mezatındaki yüksek fiyatlar, mantarın Japonya'daki gastronomik ve ekonomik değerinin altını çizdi. Özellikle gurme restoranların ve lüks marketlerin büyük talep gösterdiği bu mantar türü, her sezon olduğu gibi bu yıl da koleksiyoncu ve şefler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
2024 başlarında meydana gelen depremler, Ishikawa Yarımadası'nı derinden etkilemişti. Büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen bu depremler, bölgede büyük yıkıma neden olmuş, altyapı ciddi şekilde zarar görmüştü. Depremlerden sonra çıkan yangınlar da durumu daha da kötüleştirmişti. Yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan insanlar için ümit ışığı olabilecek bir gelişme ise tarım sektöründen geldi.