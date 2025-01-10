6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları

Japonya ulusal basınında yer alan bir habere göre, ülkenin ünlü ve oldukça değerli "Nototemari" cinsi şitaki mantarları, sezonun açılış mezatında büyük ilgi gördü ve sergilenen fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu özel mantarlar, Japonya'nın kuzeybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü Noto Yarımadası'nda yetiştiriliyor. Ocak 2024'te bölgeyi sarsan depremler sonrasında toparlanmaya çalışan yerel yetiştiriciler, bu sezonun ilk hasatlarını büyük bir özenle gerçekleştirdi. Hasat edilen şitaki mantarları, zengin aroması ve yüksek kalite standartlarıyla bilinen "Nototemari" cinsi olarak, ilk kez mezatta alıcılarla buluştu.