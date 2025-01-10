6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları

Japonya ulusal basınında yer alan bir habere göre, ülkede büyük ilgi gören ve prestijli bir konuma sahip olan "Nototemari" cinsi şitaki mantarı, sezonun açılış mezatında oldukça dikkat çeken fiyatlarla alıcı buldu. Bu özel mantar türü, hem nadir bulunması hem de benzersiz lezzetiyle bilinirken, açılış mezatındaki yüksek fiyatlar, mantarın Japonya'daki gastronomik ve ekonomik değerinin altını çizdi. Özellikle gurme restoranların ve lüks marketlerin büyük talep gösterdiği bu mantar türü, her sezon olduğu gibi bu yıl da koleksiyoncu ve şefler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 1

2024 başlarında meydana gelen depremler, Ishikawa Yarımadası'nı derinden etkilemişti. Büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen bu depremler, bölgede büyük yıkıma neden olmuş, altyapı ciddi şekilde zarar görmüştü. Depremlerden sonra çıkan yangınlar da durumu daha da kötüleştirmişti. Yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan insanlar için ümit ışığı olabilecek bir gelişme ise tarım sektöründen geldi.

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6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 2

Bölgede yaşayan çiftçiler, zorlu koşullara rağmen üretimlerine devam etti ve özellikle mantar yetiştiriciliğinde önemli başarılara imza attılar.


6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 3

Japonya ulusal basınında yer alan bir habere göre, ülkenin ünlü ve oldukça değerli "Nototemari" cinsi şitaki mantarları, sezonun açılış mezatında büyük ilgi gördü ve sergilenen fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu özel mantarlar, Japonya'nın kuzeybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü Noto Yarımadası'nda yetiştiriliyor. Ocak 2024'te bölgeyi sarsan depremler sonrasında toparlanmaya çalışan yerel yetiştiriciler, bu sezonun ilk hasatlarını büyük bir özenle gerçekleştirdi. Hasat edilen şitaki mantarları, zengin aroması ve yüksek kalite standartlarıyla bilinen "Nototemari" cinsi olarak, ilk kez mezatta alıcılarla buluştu.

6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 4

6 ADETİ 77 BİN LİRADAN SATILDI

Japonya'nın orta batısındaki Noto bölgesinden altı shiitake mantarından oluşan bir paket, yılın ilk müzayedesinde 350.000 yen gibi rekor bir fiyata ulaştı; bu da 77 bin Türk lirasına denk geliyor.

Yerel medyaya konuşan kuruluşun başkanı Yoshikatsu Hinoshita, sakinleri "geçen yıl bölgede yaşanan zorluklara rağmen mantarların tadını çıkarırken bu kadar değerli bir ürün elde etmenin başarısını" dikkate almaya çağırdı.

6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 5

ŞİTAKİ MANTARI FAYDALARI

Şitaki mantarı, Asya mutfağının vazgeçilmez bir parçası olmanın yanı sıra, sağlık açısından da birçok fayda sunar. İşte şitaki mantarının bilinen başlıca faydaları:

6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 6

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Şitaki mantarı, bağışıklık sistemini destekleyen beta-glukanlar ve polisakkaritler içerir. Bu bileşenler, vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur.


6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 7

Kalp Sağlığını Destekleme: Şitaki mantarı, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Bu, kalp sağlığını iyileştirir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.


6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 8

Antioksidan Özellikler: Şitaki mantarı, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar bakımından zengindir. Bu özellik, yaşlanma belirtilerini geciktirmeye ve hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olur.

Kansere Karşı Koruma: Şitaki mantarında bulunan lentinan adlı madde, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir. Ayrıca, bazı çalışmalar lentinanın kanser tedavisinde tamamlayıcı bir destek olabileceğini göstermektedir.


6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 9

Kilo Kontrolü: Düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde şitaki mantarı, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.


6 adedi 77 bin TL'ye satılıyor: Afrodizyak etkisi gösteren mantarın faydaları - 10

Kemik Sağlığını Destekleme: Şitaki mantarı, D vitamini içerir ve bu da kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını destekler. Bu özellikle osteoporoz riskini azaltmada faydalı olabilir.

Antibakteriyel ve Antiviral Özellikler: Şitaki mantarı, çeşitli bakterilere ve virüslere karşı savaşan doğal bileşikler içerir, bu da enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

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