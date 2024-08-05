6 adımda sağlıklı kilo verme tekniği! Metabolizma hızı için 9 saat kuralı
Kilo vermek, çok uzun ve zorlu bir yolculuk olsa da istikrar sağlandığında karşılığını verir. Kilo vermeniz durduğunda, vücudunuzun mevcut rutininize uyum sağladığı ve bazı ayarlamalar yapılması gerektiği anlamına gelir. İşte kilo verirken hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştıracak birkaç ipucu.
Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bunun için bazı günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekir. 6 adımda sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.