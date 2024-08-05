6 adımda sağlıklı kilo verme tekniği! Metabolizma hızı için 9 saat kuralı

Yüzme veya su egzersizleri de o inatçı kalorileri yakmaya büyük ölçüde yardımcı olur, ayrıca sert yüzeylerde yürüme veya koşma nedeniyle oluşabilecek eklem yaralanmalarını da önler.

Çeşitlilik sadece farklı kas gruplarını zorlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızı da hızlandırır. Ancak, herhangi bir yeni egzersiz veya rutini denemeden önce lütfen büyük yaralanmalardan kaçınmak için fizyoterapistinize danışın.