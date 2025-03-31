6 belirtiyi yaşıyorsanız dikkat: Yeterli protein tüketmediğinizi gösteriyor
Protein, hücrelerin gelişimi ve kas, cilt, saç ve tırnak sağlığı da dahil olmak üzere çok sayıda vücut fonksiyonu için hayati öneme sahiptir. Protein eksikliği yorgunluk, zayıf saç, cilt ve tırnaklar, yavaş yara iyileşmesi, ruh hali değişimleri, istekler ve azalmış kas kütlesi gibi semptomlara yol açabilir.
Neredeyse her vücut fonksiyonu proteine bağlıdır. Saçınız ve kemikleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun her bir öğesi protein içerir. Gelişim ve büyüme için gerekli olan hücrelerin üretimi ve bakımında yardımcı olurlar.
Enzimlerin, hormonların ve antikorların sentezi için gereklidir ve kasların, cildin, saçın ve tırnakların temel bir bileşenidir. Ancak, tipik bir beslenme açığı protein eksikliğidir. Aşağıda, diyetinizde protein eksikliği olduğunu gösteren 6 tipik gösterge bulunmaktadır: