6 belirtiyi yaşıyorsanız dikkat: Yeterli protein tüketmediğinizi gösteriyor

YARALARIN YAVAŞ İYİLEŞMESİ

Yavaş yara iyileşmesi ve tekrarlayan hastalıklar, protein eksikliğinin diğer iki tipik belirtisidir. Özellikle ellerde, bacaklarda, ayaklarda ve karında şişlik (ödem olarak da bilinir), yeterli protein almadığınızı gösteren en tipik göstergelerden biridir. Ödem çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, bu nedenle daha ciddi bir şeyden şüpheleniyorsanız doktorunuza danışmakta dikkatli olun. Bağışıklık sisteminiz ciddi bir protein eksikliği nedeniyle tehlikeye girebilir. Protein, enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı koruma sağlayan antikorların üretiminde yardımcı olur. Protein eksikliği, daha az antikorla sonuçlanır ve bu da enfeksiyon riskinizi artırır.





