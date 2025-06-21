6 meyveyi birlikte tüketmeyin: Bağırsak sağlığını bozuyor

PORTAKAL VE MUZ, ÇİLEK VE KURU ÜZÜM

Bu en yaygın hatadır. Portakal, çilek ve elma gibi asidik ve yarı asidik meyveler daha hızlı sindirilirken, muz ve incir gibi tatlı meyveler daha uzun sürer. İkisini karıştırmak midede fermantasyona neden olarak gaz, şişkinlik ve hatta asidoza yol açabilir. Bu, farklı yanma hızlarına sahip iki odunu aynı ateşe atmaya benzer - eşit şekilde yanmazlar.



NİŞASTALI MEYVELER VE YÜKSEK PROTEİNLİ MEYVELER



Örnek: Yeşil muz ve avokado



Nişastalar alkali bir sindirim ortamına ihtiyaç duyarken, proteinler asit gerektirir.



Bunları bir araya getirdiğinizde, biyokimyasal bir trafik sıkışıklığı yaratırsınız. Sindirim sisteminiz, tasarlanmadığı bir şekilde çoklu görev yapmaya zorlanır ve bu da hazımsızlığa, besin emiliminde bozulmaya ve yorgunluğa neden olabilir.





