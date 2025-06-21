6 meyveyi birlikte tüketmeyin: Bağırsak sağlığını bozuyor
Bazı meyveleri birlikte tüketmek sindirim sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Portakal ve muz gibi asidik ve tatlı meyveleri karıştırmak şişkinliğe neden olabilir. Muuz ve avokado gibi nişastalı ve protein açısından zengin meyveleri birleştirmek hazımsızlığa yol açabilir. Peki, hangi meyveleri birlikte tüketmemelisiniz?
Smoothie'nize veya salatanıza meyve karıştırmak sağlıklı bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak tüm kombinasyonlar bağırsak dostu değildir. Bazı meyveler sindirim söz konusu olduğunda birlikte iyi gitmez ve bunları birleştirmek şişkinliğe, gaza veya hatta besin kaybına yol açabilir.
Sağlıklı" bir meyve kasesinden sonra kendinizi huzursuz hissettiyseniz, bunun nedeni karışım olabilir. Kaçınmanız gereken altı meyve kombinasyonuna bir göz atın.