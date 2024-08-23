6 soruda maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilenler: Belirtileri nedir? Evcil hayvana bulaşır mı?

M ÇİÇEĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

M çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi bulunmuyor ancak virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, M çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil.