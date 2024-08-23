6 soruda maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilenler: Belirtileri nedir? Evcil hayvana bulaşır mı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, maymın çiçeği (mpox) hastalığına ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?", "M çiçeği belirtileri nelerdir?", "M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı?", "M çiçeği nasıl tedavi edilir?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.
Hastalığa ilişkin paylaşılan sorular ve yanıtları şöyle: