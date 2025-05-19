6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş

ALT KARINA UZANAN AĞRI

Üst karın ve sırt arasında vücudun bir veya her iki tarafında rahatsızlık veya ağrı yan ağrısı olarak bilinir. Böbrek taşları, enfeksiyon (piyelonefrit gibi) veya tıkanıklık gibi böbrek sorunları bu tür rahatsızlığın yaygın nedenleridir.

Ağrı kasıklara veya alt karına kadar uzanabilir ve şiddetli veya hafif olabilir. Böbrek kökenli bir durum ateş, titreme, mide bulantısı, kusma veya idrar miktarında ve renginde değişiklik gibi diğer semptomlarla da gösterilebilir.



SAĞ ÜST SIRT AĞRISI



Karaciğer hastalığı bazı durumlarda sağ üst sırt ağrısıyla, özellikle sağ kürek kemiğinin altında veya yakınında ilişkili olabilir.

Karaciğer karnın sağ üst kısmında bulunur ve sırta yayılan ağrı hepatit, karaciğer apseleri, yağlı karaciğer hastalığı veya karaciğer tümörlerinin neden olduğu iltihaplanma veya büyümeden kaynaklanabilir. Bunlara yorgunluk, sarılık (gözlerin ve cildin sararması), mide bulantısı sorunları eşlik edebilir.





