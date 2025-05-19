6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş

Her sırt ağrısı kasla ilgili değildir; bazen böbrekler, karaciğer veya akciğerler gibi iç organlarla ilgili sorunların bir işareti olabilir. Nedeni belirlemek, ağrının türünü ve yerini ve ateş, sarılık veya solunum sorunları gibi ilişkili semptomları belirleyerek kolaylaştırılabilir.

6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş - 1

ÖKSÜRÜRKEN SIRT AĞRISI

Öksürürseniz, hapşırırsanız veya derin nefes alırsanız kötüleşen sırt ağrısı, böbrek veya akciğer iltihabı veya enfeksiyonlarıyla bağlantılı olabilir. Akciğerler genişlediğinde, zatürre veya plörezi akciğerlerin astarında iltihaplanmaya neden olabilir ve sırtta batma veya bıçak saplanması ağrısına neden olabilir. Alternatif olarak, böbrek enfeksiyonları ayrıca hareketle veya öksürme nedeniyle basınçta değişikliklerle kötüleşen ağrıya yol açabilir. Bu tür bir rahatsızlığa eşlik ediyorsa tıbbi değerlendirme gereklidir


SAĞLIK HABERLERİ

6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş - 2

BEL AĞRISI

Bel ağrısı sık görülse de böbrek hastalığı eşlik ediyorsa en sık omurganın bir veya her iki tarafında kaburga hizasında yan ağrısı olur.

Genellikle altta yatan neden bir enfeksiyon veya böbrek taşı olur. Ağrılı veya kolik olur, kasıklara veya alt karına yayılır. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, ateş de olası diğer semptomlardır.


6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş - 3

ALT KARINA UZANAN AĞRI

Üst karın ve sırt arasında vücudun bir veya her iki tarafında rahatsızlık veya ağrı yan ağrısı olarak bilinir. Böbrek taşları, enfeksiyon (piyelonefrit gibi) veya tıkanıklık gibi böbrek sorunları bu tür rahatsızlığın yaygın nedenleridir.

Ağrı kasıklara veya alt karına kadar uzanabilir ve şiddetli veya hafif olabilir. Böbrek kökenli bir durum ateş, titreme, mide bulantısı, kusma veya idrar miktarında ve renginde değişiklik gibi diğer semptomlarla da gösterilebilir.

SAĞ ÜST SIRT AĞRISI

Karaciğer hastalığı bazı durumlarda sağ üst sırt ağrısıyla, özellikle sağ kürek kemiğinin altında veya yakınında ilişkili olabilir.

Karaciğer karnın sağ üst kısmında bulunur ve sırta yayılan ağrı hepatit, karaciğer apseleri, yağlı karaciğer hastalığı veya karaciğer tümörlerinin neden olduğu iltihaplanma veya büyümeden kaynaklanabilir. Bunlara yorgunluk, sarılık (gözlerin ve cildin sararması), mide bulantısı sorunları eşlik edebilir.


6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş - 4

ORTA ÜST SIRT AĞRISI

Akciğer sorunları özellikle kürek kemiklerinin etrafındaki veya altındaki bölgede orta ila üst sırt ağrısıyla ilişkili olabilir. Sırt ağrısı zatürre, plörezi (akciğerleri çevreleyen zarın iltihaplanması), pulmoner emboli veya hatta akciğer kanseri gibi rahatsızlıklardan kaynaklanabilir.

Göğüste sıkışma, hırıltı, kan öksürme, nefes darlığı ve kronik öksürük gibi solunum semptomlarına genellikle bu tür ağrı eşlik eder.

6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş - 5

OMUZ AĞRISI

Gerçek kaynağından uzakta hissedilen ağrı yansıyan ağrıdır. Örneğin, omuz ağrısı karaciğer veya akciğer hastalığının bir işareti olabilir. Sol omuz ağrısı bazen akciğer sorununu, özellikle diyafram etkilendiğinde, gösterebilse de, sağ omuzdaki ağrı karaciğer veya safra kesesi sorununu gösterebilir. Bu tür ağrı, omuza doğrudan bir yaralanma yerine bir organın iltihaplanmasına veya tahrişine karşı nörolojik bir tepkidir.

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