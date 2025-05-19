6 tip sırt ağrısına dikkat: Meğer bu hastalıkların habercisiymiş
Her sırt ağrısı kasla ilgili değildir; bazen böbrekler, karaciğer veya akciğerler gibi iç organlarla ilgili sorunların bir işareti olabilir. Nedeni belirlemek, ağrının türünü ve yerini ve ateş, sarılık veya solunum sorunları gibi ilişkili semptomları belirleyerek kolaylaştırılabilir.
ÖKSÜRÜRKEN SIRT AĞRISI
Öksürürseniz, hapşırırsanız veya derin nefes alırsanız kötüleşen sırt ağrısı, böbrek veya akciğer iltihabı veya enfeksiyonlarıyla bağlantılı olabilir. Akciğerler genişlediğinde, zatürre veya plörezi akciğerlerin astarında iltihaplanmaya neden olabilir ve sırtta batma veya bıçak saplanması ağrısına neden olabilir. Alternatif olarak, böbrek enfeksiyonları ayrıca hareketle veya öksürme nedeniyle basınçta değişikliklerle kötüleşen ağrıya yol açabilir. Bu tür bir rahatsızlığa eşlik ediyorsa tıbbi değerlendirme gereklidir