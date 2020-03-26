65 yaş üstü vatandaşlara corona virüsten korunmada etkili 19 öneri

ntv.com.tr 26.03.2020 - 13:15
1- Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendil olmadığı durumlarda, dirseğinizin iç kısmını kullanınız.
2- Ellerinizi bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. Sabun ve su yoksa alkol içerikli el dezenfektanı ya da 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.
3- Ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.
4- Kişisel bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.
5- Yaşam alanlarınızı sık sık havalandırınız.
6- Televizyon başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.
7- Ev içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.
8- Dışarıdaki işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.
9- Sigara, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.
10- Soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayarak durumunuzu anlatınız. Sağlık personeli, size yapmanız gerekenleri anlatacak, sizi ilgili birimlere yönlendirerek gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.
11- Öksürük, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
12- Su kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.
13- Uyku düzeninize dikkat ediniz.
14- Olumlu duygu durumunuzu muhafaza ediniz.
15- Zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz. Telefonla haberleşmeyi tercih ediniz.
17- Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.
18- SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.
19- Resmi makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.