7 bitkinin kaynatılmasıyla yapılıyor, gazlı içecek yerine tüketiliyor: Osmanlı'dan günümüze uzanan şifa deposu

7 ÇEŞİT KARIŞIMDAN KIZAMIK ŞEKERİ ŞERBETİ"

Kızamık şekeri şerbetinin evde hazırlama aşamasını anlatan Ayşen Çebiç, "İlk aşamada tencerede şekerimizi erittikten sonra suyumuzu ekleyip bir şerbet kıvamına getiriyoruz. Bunu eskiler kestirme olarak da bilir. Kestirmemizi yaparak başlayacağız şerbetimize. Kızamık şekerimizi eritip, şerbetimizi yaptıktan sonra diğer malzemelerimizi adım adım ekleyip güzel bir şerbet ortaya çıkıyor. Gül kurusu kullandık, sakinleştirici özelliğe sahip olduğu için. Tarçın kullandık susuzluğu giderici özelliği vardır. Zencefil kullandık bu da bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı koruduğu için. Nar çiçeği kullandık C vitamini açısından zengin olduğu için. Karanfil ekledik, hem tat hem koku açısından çok güzel bir besin olduğu için. Şerbetlerimizde genelde kızamık şekeri kullanıyoruz. Normal şeker kullanılmasına çok karşıyım. Ev hanımları da kızamık şekerleri yoksa bal ya da pekmezle tatlandırabilirler" şeklinde konuştu.





