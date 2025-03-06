7 bitkinin kaynatılmasıyla yapılıyor, gazlı içecek yerine tüketiliyor: Osmanlı'dan günümüze uzanan şifa deposu
Osmanlı'dan günümüzü uzanan çeşit çeşit şerbetler iftar sofralarından eksik olmuyor. Gazlı içecekler yerine şekersiz ev yapımı şerbetlerin sağlık açısından faydasına dikkat çeken uzmanlar, 7 çeşit karışımla yapılan kızamık şekeri şerbetini de tavsiye ediyor.
Osmanlı döneminde sarayda ve evlerde hazırlanan çeşit çeşit şerbet geleneği günümüzde de devam ediyor. Sekiz farklı lezzetten oluşan 'kızamık şekeri şerbetinin de özellikle Ramazan'da iftar sofralarında gazlı içecekler yerine tüketilmesi öneriliyor. Kızamık şekerinin eritme işlemi ile başlayan karışım aşaması 7 bitkinin aynı anda kaynatılmasıyla şerbet hazır hale geliyor.