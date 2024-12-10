7 gün hiç şeker yemediğinizde ne olur? Zararı biliniyor ama bu etkisi bilinmiyor

British Journal of Dermatology'de yayınlanan araştırma, glikasyonun ileri glikasyon adı verilen zararlı molekülleri nasıl ürettiğini vurgulamaktadır.



Bunlar kolajeni zayıflatır, cilt elastikiyetini azaltır ve cildi UV ışınlarından ve kirlilikten kaynaklanan hasara karşı daha savunmasız hale getirir.



Yüksek şeker seviyeleri ayrıca iltihaplanmayı tetikleyerek yaşlanmayı hızlandırır ve kronik hastalık riskini artırır. Ameliyat hastaları için şeker iyileşmeyi yavaşlatır ve iyileşmeyi etkiler. Peki, 7 gün hiç şeker tüketmediğinizde ne olur?