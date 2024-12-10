7 gün hiç şeker yemediğinizde ne olur? Zararı biliniyor ama bu etkisi bilinmiyor
Aşırı şeker tüketiminin vücuda zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Uzmanlar yaşlanmayı yavaşlatmak ve genel sağlığı iyileştirmek için şeker tüketiminin sınırlanması gerektiğini vurguluyor. Peki, 7 gün boyunca hiç şeker yemediğinizde ne olur?
Çoğu insan şekeri kilo alımı veya diyabetle ilişkilendirir, ancak çok azı cilt yaşlanması üzerindeki etkisinin farkındadır.
Glikasyon adı verilen biyokimyasal bir süreç, aşırı şeker vücudunuzdaki proteinlere bağlandığında, cildi sıkı ve genç tutan temel proteinler olan kolajen ve elastine zarar verdiğinde meydana gelir. Bu, kırışıklıklara, sarkmaya ve cansızlığa yol açar.