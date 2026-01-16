7 günden fazla kullanmak bağımlılık yapıyor. Eskisinden daha yoğun bir şekilde geri geliyor
16.01.2026 16:36
NTV - Haber Merkezi
Burun tıkanıklığı giderici spreyleri bir haftadan fazla kullanmanın son derece tehlikeli olduğunu dile getiren uzmanlar, spreylerin bağımlılığa ve kalıcı hasara yol açabildiğine dikkat çekti.
İngiltere'de 30 yaşındaki bir kadının, televizyon programında burun spreyine bağımlı yaşadığını anlatması, konuyu uluslararası gündeme taşıdı.
İngiliz sağlık uzmanları, burun tıkanıklığı giderici spreylerin yanlış kullanımının kalıcı hasara açabileceği uyarısı yaptı.
7 GÜN UYARISI
İngiltere Kraliyet Eczacılık Birliği, bu tür spreylerin en fazla 7 gün kullanılması gerektiğini hatırlattı.
Bu süreyi aşan kullanımlarda tıkanıklığın eskisinden daha yoğun şekilde geri geldiği, hastaların nefes alabilmek için spreye bağımlı kaldığı belirtildi.
HANGİ SPREY BAĞIMLILIK YAPAR?
Uzmanlar, riskin belirli kimyasalları içeren dekonjestan spreylerle ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.
Tuzlu su içeren veya steroidli spreylerin ise bu tür bir bağımlılığa yol açmadığı vurgulandı.
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre eczacıların yarıdan fazlası, halkın bu spreylerin uzun süre kullanılmaması gerektiğinden habersiz olduğu görüşünde.
Eczacılar "belirli bir süreden fazla kullanılmaması" uyarılarının burun spreyi kutularının üzerinde yer alması gerektiğine vurgu yapıyor.