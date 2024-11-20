7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor

Kış ayları soğuk algınlığı, grip ve enerji düşüklüğünü de beraberinde getirir. Bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı besinler tüketmelisiniz. Doğanın en güçlü bileşenleriyle dolu olan bu küçük içecek, vücudu hastalıklardan korumak ve enerjinizi depolamak için harika bir seçenek olabilir. Sabahları tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiren ve evde bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarif, kış mevsimi için doğal ilaç görevi görebilir.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 1

Bu bağışıklık aşısı portakal, limon, zencefil, zerdeçal, tarçın, bal ve karabiberin faydalarını bir araya getirir. Her bir bileşen benzersiz bir dizi fayda sağlar ve aşıyı sağlığınız için bir güçlendirici yapar.

SAĞLIK HABERLERİ

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 2

Portakal: C vitamini açısından zengin olan portakallar bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için harikadır.

‘Frontiers of Immunology’ dergisinde yayınlanan bir çalışma, insanlarda yapılan denemelerin portakal suyunun iltihabı azalttığını gösterdiğini açıkladı. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Portakallar da shot'a ferahlatıcı, ekşi-tatlı bir tat katar.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 3

Limon: Limonlar bir diğer mükemmel C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Sisteminizi detoksifiye etmeye, sindirimi iyileştirmeye ve vücudunuzda hafif bir alkalileştirme etkisi sağlamaya yardımcı olurlar. Limon suyu da lezzet profilini geliştirir.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 4

Zencefil: İltihap önleyici özellikleriyle bilinen zencefil, soğuk kış sabahları için mükemmel olan sizi içeriden ısıtır. Ayrıca boğaz ağrılarını yatıştırır, sindirime yardımcı olur ve bağışıklık savunmanızı güçlendirir.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 5

Zerdeçal: Zerdeçal, aktif bileşiği kurkumin ile ünlü bir süper besindir. İltihapla savaşmaya ve genel bağışıklığı iyileştirmeye yardımcı olan güçlü iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca shot'a canlı bir altın rengi verir.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 6

Tarçın: Bu aromatik baharat kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve mikropları uzaklaştırmak için antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Ayrıca rahatlatıcı bir sıcaklık sağlar ve shot'ın lezzetini artırır.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 7

Bal: Doğanın tatlandırıcısı olan bal, antioksidanlarla doludur ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Boğaz ağrılarını yatıştırır ve keskin ve baharatlı unsurları dengelemek için hoş bir tatlılık katar.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 8

Karabiber: Karabiber garip bir ekleme gibi görünebilir, ancak olmazsa olmazdır. Zerdeçaldaki kurkuminin emilimini artırır ve şuta hafif bir tat katar. Ayrıca enfeksiyonları uzak tutmak için antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 9

İşte bu bağışıklık güçlendiriciyi hazırlamanın adım adım kılavuzu:

Malzemeler:

  • 1 portakal suyu
  • 1/2 limon suyu
  • 1 inçlik taze zencefil parçası (rendelenmiş)
  • 1/4 çay kaşığı zerdeçal tozu (veya taze rendelenmiş zerdeçal)
  • Bir tutam tarçın
  • 1 çay kaşığı bal
  • Bir tutam karabiber
7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 10

  • Portakal ve limonun suyunu küçük bir kaseye veya bardağa sıkın.
  • Rendelenmiş zencefili ve zerdeçalı meyve suyuna ekleyin.
  • Balı, tarçını ve karabiberi karıştırın.
  • Her şeyi iyice karışana kadar iyice karıştırın. İsterseniz karışımı bir shot bardağına süzün ve zencefil ve zerdeçal liflerini çıkarın.
  • Taze olarak için, tercihen maksimum fayda için aç karnına.
  • Hacmi iki katına çıkarın ve zamandan tasarruf etmek için buzdolabında üç güne kadar saklayın.
7 malzemeli bağışıklık şurubu: Sabahları bu karışımı içen hastane yüzü görmüyor - 11

NEDEN HER SABAH TÜKETMELİSİNİZ?

Bu bağışıklık şurubunu sabahın erken saatlerinde içmek metabolizmanızı harekete geçirir ve vücudunuzu güne hazırlar. Portakal ve limonlardaki C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, zencefil ve zerdeçal iltihapla savaşır ve enerjinizi artırır. Tarçın ve bal sizi sıcak tutar ve kış böceklerini uzak tutmanıza yardımcı olur ve karabiber zerdeçalın faydalarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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