70 bini aşkın kişi incelendi: Covid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında organ hasarı oluştu

COVİD-19 ORGANLARA NASIL ZARAR VERİYOR?

Diğer taraftan doktorlar, ağır bir Covid hastalığının organ hasarına nasıl yol açtığını henüz tam olarak bilmiyorlar. Ancak, bazı durumlarda vücudun kendi bağışıklık sisteminin iltihaplanmaya neden olan bir yanıtı tetikleyebileceği ve sağlıklı dokuya zarar verebileceği düşünülüyor.