700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu

Manisa'da coğrafi işaretli "Demirci hünnabı" hasat edilmeye başlandı. Hünnap muhteşem C vitamini içeriğiyle kışın vücudu hastalıklara karşı koruyor. Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 1

C vitamini içeriği, lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak ilgi gören hünnap, Demirci ilçesindeki çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 2

Hasat için sabah erken saatlerde işbaşı yapan üreticiler, ağaçlardaki meyveleri makine ve sırık yardımıyla ağaç diplerine serdikleri örtünün üzerine silkeliyor.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 3

Örtülerin üzerinde toplanan hünnapların elek makinesinde boylaması yapılıyor. Yapraklarından ayrılan meyveler kurutulmak üzere seriliyor. Hünnaplar 4 gün kuruduktan sonra çuvallara konularak satışa sunuluyor.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 4

İlçede üretim kapasitesi artan meyvede bu yıl 300 ton civarında rekolte bekleniyor. Zirai ilaç kullanılmadan üretilen coğrafi işaret tescilli Demirci hünnabı, çeşitli bölgelerden talep görüyor.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 5

Demirci'de 20 yıldır hünnap üreticiliği yapan Mehmet Dede, AA muhabirine, 700 ağaçta hünnap yetiştirdiğini söyledi.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 6

Hünnabın sağlık açısından tercih edildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 7

Yaşken kilogram olarak ağır geliyor ama kurutulma yapılırsa 4 yıl tazeliğini koruyor. Bu yıl arazimde yaklaşık 2 ton rekolte bekliyorum.

700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu - 8

İnternetten satış yapıyorum genellikle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyorum. Almanya'ya da ürün gönderimi yapıyorum."

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