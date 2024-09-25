700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu
Manisa'da coğrafi işaretli "Demirci hünnabı" hasat edilmeye başlandı. Hünnap muhteşem C vitamini içeriğiyle kışın vücudu hastalıklara karşı koruyor. Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.
C vitamini içeriği, lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak ilgi gören hünnap, Demirci ilçesindeki çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.