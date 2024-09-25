700 ağaçta yetiştiriyor, şekere ve kalbe iyi geliyor! Kış mevsiminin doğal ecza deposu

Hünnabın sağlık açısından tercih edildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:



"Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz.