74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi

Kalp sağlığını korumak ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Severek tükettiğiniz bazı gıdalar kalp sağlığınız için ciddi risk oluşturabiliyor. Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski özellikle akşamları yemekten kaçındığı gıdaları paylaştı. Bu besinlerin kalp sağlığının düşmanı olarak ilan etti.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 1

Kalp sağlığını korumak ve kalp krizi riskini azalatma için sağlıklı beslenmeniz ve düzenli olarak hareket etmeniz gerekiyor. Doğru beslenme, kalp gibi ana vücut organlarını sağlıklı ve formda tutmada merkezi bir rol oynar.

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74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 2

Tüm öğünler arasında akşam yemeği, sağlık üzerindeki etkisi ve ayrıca sağlığı doğrudan etkileyen uyku üzerindeki etkisi nedeniyle dikkatlice tartılır.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 3

Kalp sağlığı ve akşam yemeği seçimleri yakından bağlantılıdır, çünkü akşam yemeği kardiyovasküler refahı önemli ölçüde etkiler.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 4

Omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar gibi kalp sağlığına yararlı besinler açısından zengin dengeli bir akşam yemeği, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 5

Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski, yakın zamanda akşam yemeğinde yemekten kaçındığı yiyecekleri paylaştı. Bu yiyeceklerin kalp krizine neden olabileceğini vurguladı.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 6

Rafine karbonhidratlar, şekerler ve aşırı işlenmiş proteinler açısından zengin yiyecekleri yememeniz konusunda uyardı.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 7

Ayrıca akşam yemeğinde işlenmiş et yememenizi öneriyor. Kardiyoloji Uzmanı "Bu ultra işlenmiş ürünler genellikle yüksek oranda sodyum, nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler ve lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak için tasarlanmış diğer katkı maddeleri içerebilir.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 8

Tıbbi çalışmalar, yüksek oranda işlenmiş etlerin kalp hastalığı ve kolorektal kanser gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir," dedi

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 9

74 yaşındaki kardiyolog, organik ve mevsimlik yiyecekler yemeyi öneriyor. "Sebzeler 'besin açısından yoğun'dur, yani düşük kalorili içeriğe sahipken lif, mineral, vitamin ve fitonutrientlerin temel bir kaynağını sağlarlar.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 10

Yüksek sebze alımı, kronik hastalık riskinin azalmasıyla, daha iyi sindirimle ve şekerli yiyeceklerin sağladığına kıyasla daha tutarlı bir enerji hissiyle ilişkilidir," diye öneriyor.

74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi - 11

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

  • Kas onarımına ve tokluğa yardımcı olmak için ızgara tavuk, balık veya mercimek ve tofu gibi bitki bazlı seçenekler gibi yağsız proteinler içeren dengeli bir öğüne odaklanın.
  • Kan şekerini yükseltmeden sürekli enerji sağlayan kinoa, esmer pirinç veya tatlı patates gibi kompleks karbonhidratları ekleyin.
  • Ispanak, brokoli, havuç veya dolmalık biber gibi sebzeler besin açısından yoğun ve lif açısından zengindir, sindirimi ve kalp sağlığını destekler.
    Avokado, zeytinyağı veya kuruyemiş gibi sağlıklı yağlar, beyin ve kalp fonksiyonlarını desteklerken lezzeti artırabilir.
  • Yemekleri bitki çayları veya demlenmiş suyla eşleştirmek sindirimi daha da iyileştirebilir ve dinlendirici bir uyku sağlayabilir.
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