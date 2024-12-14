74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi

Ayrıca akşam yemeğinde işlenmiş et yememenizi öneriyor. Kardiyoloji Uzmanı "Bu ultra işlenmiş ürünler genellikle yüksek oranda sodyum, nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler ve lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak için tasarlanmış diğer katkı maddeleri içerebilir.