74 yaşındaki kalp doktoru asla yemediği besinleri açıkladı: Kalp krizi geçirmeniz an meselesi
Kalp sağlığını korumak ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Severek tükettiğiniz bazı gıdalar kalp sağlığınız için ciddi risk oluşturabiliyor. Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski özellikle akşamları yemekten kaçındığı gıdaları paylaştı. Bu besinlerin kalp sağlığının düşmanı olarak ilan etti.
Kalp sağlığını korumak ve kalp krizi riskini azalatma için sağlıklı beslenmeniz ve düzenli olarak hareket etmeniz gerekiyor. Doğru beslenme, kalp gibi ana vücut organlarını sağlıklı ve formda tutmada merkezi bir rol oynar.