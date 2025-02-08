74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin
Kalp krizi riskini azaltmanın altın kurallarından biri sağlıklı beslenmek. Düzenli beslenme ve sağlıklı yiyecekler tüketmek kalbi korur. Bunun yanı sıra bazı besinlerden de uzak durmak gerekiyor. Çünkü kalbi ciddi anlamda yorabilir. 74 yaşındaki kardiyolog, özellikle akşam yemeğinde tüketilmemesi gereken besinleri sıraladı.
Kalp sağlığını korumak ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığı biliniyor. Ancak severek tüketilen bazı gıdalar, kalp sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski, özellikle akşam saatlerinde kaçınılması gereken yiyecekleri açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.