74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin

KALP SAĞLIĞININ DÜŞMANI İŞLENMİŞ VE RAFİNE GIDALAR

Kardiloji uzmanı; özellikle rafine karbonhidratlar, şekerler ve aşırı işlenmiş proteinlerin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Akşam yemeklerinde işlenmiş et tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Rozanski, şu uyarılarda bulundu:



"Bu ultra işlenmiş ürünler genellikle yüksek miktarda sodyum, nitrat ve nitrit gibi katkı maddeleri içeriyor. Yapılan araştırmalar, bu tür işlenmiş etlerin kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırdığını ortaya koyuyor."



74 yaşındaki uzman, sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri olarak organik ve mevsimsel gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.





