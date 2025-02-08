74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin

Kalp krizi riskini azaltmanın altın kurallarından biri sağlıklı beslenmek. Düzenli beslenme ve sağlıklı yiyecekler tüketmek kalbi korur. Bunun yanı sıra bazı besinlerden de uzak durmak gerekiyor. Çünkü kalbi ciddi anlamda yorabilir. 74 yaşındaki kardiyolog, özellikle akşam yemeğinde tüketilmemesi gereken besinleri sıraladı.

74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 1

Kalp sağlığını korumak ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığı biliniyor. Ancak severek tüketilen bazı gıdalar, kalp sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski, özellikle akşam saatlerinde kaçınılması gereken yiyecekleri açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.



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74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 2

Kalp sağlığını korumanın en önemli yollarından biri, sağlıklı beslenme ve düzenli hareket etmek. Uzmanlar, günün tüm öğünleri içinde akşam yemeğinin, sağlık üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle daha fazla dikkat gerektirdiğini belirtiyor. Özellikle uyku kalitesini ve kardiyovasküler sağlığı etkileyen akşam yemeklerinde doğru besin tercihleri büyük önem taşıyor.


74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 3

Dr. Rozanski, akşam yemeğinde tüketilen yiyeceklerin kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekerek, uzak durulması gereken besinleri sıraladı.


74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 4

KALP SAĞLIĞININ DÜŞMANI İŞLENMİŞ VE RAFİNE GIDALAR

Kardiloji uzmanı; özellikle rafine karbonhidratlar, şekerler ve aşırı işlenmiş proteinlerin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Akşam yemeklerinde işlenmiş et tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Rozanski, şu uyarılarda bulundu:

"Bu ultra işlenmiş ürünler genellikle yüksek miktarda sodyum, nitrat ve nitrit gibi katkı maddeleri içeriyor. Yapılan araştırmalar, bu tür işlenmiş etlerin kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırdığını ortaya koyuyor."

74 yaşındaki uzman, sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri olarak organik ve mevsimsel gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.


74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 5

KALP DOSTU BESİNLER HANGİLERİ?

Kalp sağlığını korumak için akşam yemeklerinde tüketilmesi önerilen besinler ise şöyle:

Yağsız proteinler: Izgara tavuk, balık, mercimek ve tofu gibi bitki bazlı proteinler kas onarımına destek olur ve uzun süre tokluk sağlar.


74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 6

Kompleks karbonhidratlar: Kinoa, esmer pirinç ve tatlı patates gibi sağlıklı karbonhidratlar, kan şekerini dengede tutarak kalp sağlığını destekler.

Besin açısından zengin sebzeler: Ispanak, brokoli, havuç ve dolmalık biber gibi sebzeler, lif bakımından zengin olup sindirimi kolaylaştırır ve kalp dostudur.


74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 7

Sağlıklı yağlar: Avokado, zeytinyağı ve kuruyemişler, hem kalp hem de beyin fonksiyonları için faydalıdır.

Bitki çayları ve su: Sindirimi destekleyerek daha kaliteli bir uyku sağlar.


74 yaşındaki kardiyoloji profesörü açıkladı: Akşam yemeğinde bu gıdaları tüketmeyin - 8

Sağlıklı bir kalp için akşam yemeklerinde bu önerilere dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, düzenli hareket ve dengeli beslenmenin de kalp sağlığı açısından vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.

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