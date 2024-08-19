84 minerali içinde barındırıyor! Yer altındaki şifa kaynağı

Ambalajlama yaptığımız noktaya yakın yol kenarında satış noktamız var. Üretim olarak iyi bir noktadayız. İnşallah daha iyi olacak. Önümüzdeki yıl farklı ambalaj şekli ile sıvı tuz üretmeyi de planlıyoruz. Bu tuzu bulaşık makineleri için düşünüyoruz. Kendim bu tuzu normal haliyle makinede denedim ve çok güzel sonuçlar aldım'' şeklinde konuştu.