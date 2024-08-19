84 minerali içinde barındırıyor! Yer altındaki şifa kaynağı
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde üretilen doğal kaynak tuzları, insan sağlığına yararlı 84 mineral içeriyor. 3 tuzlanın bulunduğu ilçede herhangi bir katkı maddesi içermeyen ve doğal haliyle tüketime sunulan kaynak tuzları, büyük ilgi görüyor.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan 3 tuzladan yıllık bin tonun üzerinde kaynak tuzu üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran ayının ilk haftasında üretime başlanan tuzlalardaki mesai, mevsime göre eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.